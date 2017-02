– Jeg fikk bare beholde et par hundre kroner av det jeg tjente

To kvinner og en mann er tiltalt for menneskehandel. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd ved at de fikk fire bulgarske kvinner til Norge for å prostituere seg og tok fra dem det meste av det de tjente.

De tiltalte nekter straffskyld.

– Hun har hele tiden nektet for at hun har noe med menneskehandel å gjøre, sier advokat Ove Herman Frang som forsvarer en kvinne i 40-årene.

FORSVARER: Advokat Ove Herman Frang sier hans klient, en kvinne i 40-årene, nekter straffskyld. Foto: Linda Vespestad / NRK

De ble dømt til fengsel i Glåmdal tingrett, men anket. To av de tiltalte og flere av kvinnene bodde i glåmdalsdistriktet.

Kom til Norge

En av de fornærmede skal ha blitt utnyttet i fire år. Kvinnen i 20-årene startet sin forklaring i Eidsivating lagmannsrett denne uka.

Hun vokste opp i fattige kår i Bulgaria, og gikk få år på skolen før hun ble gift som 13-åring. Hun fikk en sønn og ble skilt da hun var 16 år.

Hun møtte to av de tiltalte, en mann og en kvinne, i Bulgaria og de fortalte at hun kunne tjene godt i Norge. Hun ble med kvinnen til Oslo for å jobbe som prostituert, fordi hun trengte penger til sin familie.

Ifølge fornærmede var avtalen at de skulle dele det hun tjente 50/50.

– Jeg fikk nesten ikke beholde noe av det jeg tjente. Jeg tjente ofte mellom 6000 og 7000 kroner per natt, men fikk bare beholde et par hundre kroner.

Kunne ikke språket

NEKTER: Advokat Carl Konow Rieber-Mohn forsvarer kvinnen som fikk en av de fornærmede til Norge. Han mener hans klient, som også har jobbet på gata, er et offer i saken. Foto: Linda Vespestad / NRK

Dagen etter at hun kom til Norge ble hun satt til å jobbe på gata. Hun visste ikke hvor hun var og kunne ikke norsk eller engelsk.

Hun måtte vise kundene med fingrene hvor mye det kostet, forklarte hun og viste i retten hvordan hun gjorde ved å holde opp fem fingre for 500 kroner.

– Jeg måtte jobbe hele tiden. Jeg måtte gå med sko med høye hæler som jeg fikk vondt i føttene av og måtte ha korte skjørt selv om det var kaldt, sa kvinnen, og sa at det var kvinnen hun kom med til Norge som bestemte alt.

Forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn sier hans klient har en helt annen historie å fortelle, og avviser at hun tok penger fra fornærmede.

Fornærmede følte hun ikke hadde noe annet valg enn å gjøre som den tiltalte kvinnen i 30-årene sa.

– Jeg måtte tjene penger for å betale gjeld. Jeg fikk beskjed om at hvis jeg fant på noe tull så måtte jeg huske at jeg hadde en sønn i Bulgaria.

Etter hvert flyttet hun til glåmdalsdistriktet og bodde hos to av de andre tiltalte.