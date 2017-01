Om lag 250 personer gikk fra Mølla i Brummundal til brua midt i sentrum hvor det ble holdt appeller i protest mot at Mahamud mister både statsborgerskap og jobb i Norge fra og med i morgen.

Ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen (Ap) var første taler ut. Hun trakk frem at det å høre til et sted er fundamentalt.

– Når staten skal blande seg inn, skal det skje på rettferdig vis. Dette er ikke Norge verdig. Mahad sier han er brumunddøling og det er vi stolte av.

STORT OPPMØTE: Faklene lyste opp i Brumunddal sentrum torsdag kveld. Foto: Mats Sparby / NRK

Roste brumunddølene

Karin Andersen (SV) roste de fremmøtte for sitt engasjement.

– Dere har forandret norsk politikk til det bedre før og nå klarer vi det igjen. Det jeg ser her i dag, gir meg håp.

Andersen roste også Mahamad.

– Mahad er et godt eksempel for oss alle. Ikke bare for innvandrere, men for resten av oss.

– Borte bra, hjemme best

Mahamud var selv tilstede under markeringen. Han var opptatt av å rette blikket mot andre som er i samme situasjon som ham selv.

– Dette handler ikke om meg, men om alle som ikke kan forsvare seg. Det som har hendt meg, representerer ikke norske verdier. Vi vet at nordmenn er gavmilde og gjestfrie

Det var Lise og Hans Herman Bøhmer som sammen med Espen Merde tok initiativ til fakkeltoget. Lise Bøhmer var Mahamuds verge da han kom til Brumunddal som 14-åring, mens Merde var hans kontaktlærer. 30-åringen ga uttrykk for at han satt stor pris på fremmøtet.

– Borte bra, hjemme best. Jeg er hjemme, ingen kan kaste meg ut.