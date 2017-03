– Vi er ikke som fotballspillere som klager hvis de må spille to kamper i løpet av en uke. Ishockeyspillere er ikke som andre folk, ler Spartas trener Lenny Eriksson.

Det har vakt oppsikt over hele verden etter at Storhamar endelig vant den femte kvartfinalen 3–2 over Sparta etter å ha spilt fra søndag kveld klokka 18 til 02.30 natt til mandag .

I 81 år har verdensrekorden i den lengste spilte ligakampen vært holdt av Detroit Red Wings og Montreal Maroons. 24. mars i 1936 spilte lagene i 176 minutter og 30 sekunder i Montreal i Canada. Nå er altså denne rekorden slått i CC Amfi på Hamar.

Hamar-politiet fikk også den uvanlige oppgaven å besvare telefoner fra bekymrede ektefeller og andre som lurte på hvorfor ingen kom hjem fra kampen.

Kramper i flere perioder

– Jeg tror alle syns det er greit å legge seg nå. Jeg hadde kramper allerede i femte periode, sa målscorer Joakim Jensen fra Storhamar etter kampen.

Spartatreneren er full av optimisme før kveldens kamp.

SER FRAM TIL Å MØTE STORHAMAR IGJEN: Trener i Sparta, Lenny Eriksson. Foto: Dyveke Wedel / NRK

– Motivasjon er det minste problemet nå. Utfordringen er å hente nok energi til kampen, sier Lenny Eriksson.

– Hvilke av dine tre rekker i Sparta er mest utslitte nå da? Vi vil gjerne tipse Storhamar.

– Ingen. Ingen er utslitte, men kanskje litt trøtte.

Han sier at den vanlige analysen etter kamper ikke var helt det samme i dag.

– Ofte går jeg gjennom tidligere kamper og analyserer dem minutt for minutt, men det har jeg har droppet i dag.

Christopher Henriksen i Sparta rakk ikke legge seg før han måtte opp igjen.

– Det ble en time på bussen, og så en halv time på sofaen før jeg måtte kjøre sønnen min i barnehagen. Deretter dro jeg på jobb, dette blir litt tøft utover dagen.

Viktig med restitusjon

Fagfolk sier at begge lag nå må kjøre et stramt opplegg for å få god nok restitusjon på så kort tid.

ANBEFALER RASK RESTITUSJON: Monica Klungland Torstveit i Olympiatoppen Sør. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– Det mentale, mat, drikke eller søvn kan virke ubetydelig. Men det kan bety forskjellen på stang inn og stang ut hvis man ikke er godt nok restituert, sier Monica Klungland Torstveit, som er fagansvarlig for idrettsernæring og restitusjon hos Olympiatoppen Sør.

– Spillerne har antagelig hatt et stort væsketap når de har svettet mye over så lang tid. I tillegg har de nok brutt ned mange prosesser i kroppen i løpet av denne heftige økten, for eksempel muskelvev og karbohydratlagre. Alt dette må bygges opp så godt som mulig.

Ønsker regelendring

Etter maratonkampen på Hamar har flere tatt til orde for å endre regelverket.

Mens det finnes regler som hindrer evighetskamper i seriespillet, er det ingen ting som begrenser sluttspillskampene i ishockey. Et av forslagene er å gå over til tre eller fire spillere pr. lag, slik at det lettere blir mål.