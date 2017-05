– Ikke farlig å snakke om selvmord

– Det generelle rådet kan være at det ikke er farlig å snakke om selvmord, forteller Iver Sørlie Røhr, kommunepsykolog i Lillehammer kommune.

Han er en av fagpersonene som møter ungdom på Villa Utsikten etter at kommunen onsdag åpnet et eget tilbud for dem som ønsker å prate etter flere selvmord blant ungdom den siste tiden.

Sitter igjen med «hvorfor-spørsmål»

Et selvmord fører til mange spørsmål for dem som sitter igjen, forklarer leder for kriseteamet i Lillehammer, Mari-Anne Botheim.

MØTER DE ETTERLATTE: Lederen for kriseteamet forteller at mange har ubesvarte spørsmål etter selvmord. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Det kan dukke opp en del «hvorfor-spørsmål». Det er viktig å imøtekomme dem på det.

Botheim mener det er viktig å tørre å se bakover og se etter tegn.

– Kanskje finner man ikke noe svar, men det er viktig at man utelukker de spørsmålene, sier hun.

– Kan være vanskelig å møte foreldre

Ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er selvmord blant de tre hyppigste dødsårsakene hos mennesker mellom 15 og 44 år. Et av spørsmålene som dukker opp i etterkant er hvordan man skal forholde seg til de etterlatte.

HELSESØSTER: Ungdommene lurer på hvordan de skal oppføre seg, forteller Staune-Mittet. Foto: Juliane Kravik / NRK

– Det de er opptatt av er hvordan de skal snakke med dem som er nærmest, sier teamkoordinator for helsesøstre på Lillehammer, Ive Staune-Mittet.

Hun forklarer at de som sitter igjen ofte lurer på hva de skal si og hvordan de skal oppføre seg i møte med de pårørende.

– Det kan være vanskelig å møte foreldre for første gang og så føler man kanskje at man er for perifert og ikke har rett til å sørge, sier Staune-Mittet.

Tabubelagt tema

Nils Petter Reinholdt er spesialrådgiver i regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Han tror mange vegrer seg for å ta opp temaet.

EKSPERT: Reinholdt forteller at det er vanskelig å vite hvorfor selvmord inntreffer. Foto: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

– Jeg tror det til dels har sammenheng med at temaet over mange år har vært tabubelagt.

Forskning viser at psykisk lidelse, sykdom og rusmisbruk er risikofaktorer. Likevel er det vanskelig å vite hvorfor noen velger å avslutte livet.

– Det er komplisert, da det sjelden er én årsak som er grunnen. Det er ofte flere ting som virker på samme tid, forklarer Reinholdt.

– Bedre å prate om det enn å ti stille

ÅPENHET: Kommunepsykologen mener det er viktig å snakke åpnet om selvmord. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det årlig er ca. 590 selvmord i Norge. Kommunepsykologen i Lillehammer mener det er viktig å snakke om teamet.

– Mange er kanskje redd for at de ikke klarer å håndtere reaksjonen til den de snakker med, sier Sørlie Røhr.

Han tror enkelte er redde for å snakke om temaet i frykt for å øke sjansen for selvmord.

– Det stemmer ikke, tror jeg. Det er bedre å prate om det enn å ti stille om det.