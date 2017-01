– Ikke besøk noen på sykehuset nå

Svært mange er innlagt på sykehusene i Hedmark og Oppland med influensa akkurat nå. Samtidig har mange ansatte på sykehusene blitt syke selv.

Det er så ille at Sykehuset Innlandet ber pårørende vurdere nøye om de skal dra på besøk.

– Situasjonen er veldig belastende, slik den også har vært i jula og gjennom nyttårshelga, sier Cecilia Tomter, som er fagleder for smittevern og hygiene.

Statusmøter hver dag

Det har stabilisert seg de siste par dagene, men trøkket er fortsatt stort.

– Det er mange influensasyke pasienter, mange av dem isolerte, og mange syke ansatte ved noen avdelinger, sier Tomter.

Hele Sykehuset Innlandet har nå en såkalt grønn beredskap som betyr at de har daglige møter for å få full oversikt over antall syke, nye tilfeller og antall syke ansatte på alle avdelinger.

– På den måten kan vi sette inn tiltak som å flytte personell, eller flytte pasienter til andre avdelinger som har bedre kapasitet, eller inn til Oslo, sier Cecilia Tomter.

Går ut over andre pasienter

Svært mange er innlagt på sjukehusene med influensa og også mange ansatte har blitt sjuke. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

På Gjøvik har de sett seg nødt til å avlyse planlagte undersøkelser og konsultasjoner for å ta seg av dem som er akutt sjuke.

Cecilia Tomter håper situasjonen ikke skal gå ytterligere ut over andre pasienter.

– Det er noen poliklinikker som har redusert aktiviteten litt, fordi de må bruke legeressursene andre plasser. Men ellers har vi ikke gjort noen store tiltak innenfor for eksempel kirurgi, og det håper vi heller ikke at vi må, sier Tomter.

Sykehuset ber likevel om forståelse fra andre pasienter som kan ha fått flyttet eller utsatt sine konsultasjoner.

Veldig smittsomt

Sykehusene har ofte en topp med enten magesjuke eller influensa ved disse tider hvert år. Vanligvis ber de bare pårørende snu i døra hvis de er sjuke selv. Men nå går de altså et hakk lenger.

– Fordi vi har en så ekstremt presset situasjon på noen avdelinger ønsker vi ikke å påføre noen noe mere, sier Tomter.

Vanligvis holder det med en plakat på døra, men nå går SI bredere ut for å hindre mer smitte. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Derfor er budskapet skjerpet: Er du sjuk, så går du ikke på besøk til noen som er innlagt. Om du bare har symptomer på magetrøbbel eller influensa, så må du tenke deg godt om.

– Vask hendene

Årets influensavirus er ikke særlig annerledes enn vanlig. Men belastningen på Sykehuset Innlandet er likevel noe større enn vanlig.

– Det er et større trøkk enn vanlig denne jula og nyttårshelga her, sier hun.

Dette er smittevernssjefens beste tips for å unngå å bli syk:

Ta håndhygienen på alvor. Vask hendene ofte med såpe og vann og bruk et rent håndkle.

