– Helloooo! We come the Spææin!

Gebrokken engelsk med umiskjennelig spansk aksent runger utover Tingstadjordet ved Rena. En lystig og sprek gjeng herremenn fra det sydlige Spania skal gå Birkebeinerrennet for første gang på lørdag.

Og de er ikke alene. De siste fire årene har antall utlendinger som vil gå på ski med 3,5 kilo på ryggen over fjellet fra Rena til Lillehammer økt med over 430 personer.

Akkurat nå er det klart at 1.730 utlendinger fra 34 nasjoner skal delta i rennet til helga.

Lønnsomme rennturister

NED, MEN OPP: Tross massiv nedgang i antall deltagere generelt i Birkebeinerrennet de siste årene har antall utlendinger økt, og det gleder Birken-generalen Jo Gunnar Ellevold. Foto: Birken

At antall utlendinger øker er ikke tilfeldig.

– Vi har hatt et prosjekt over tre år der målet har vært å lokke utlendingene til rennet vårt. Og det har vi klart, sier Birken-sjefen, Jo Gunnar Ellevold.

Og i løpet av prosjektet har arrangøren funnet ut en del interessante ting som skiller de utenlandske deltagerne fra de norske.

– De er her lenger. I snitt tilbringer de 4,5 døgn i regionen i forbindelse med rennet. Og de bruker mye penger. Vi har regnet på at utlendingene med ledsagere legger igjen over 30 millioner kroner i løpet av oppholdet, sier Ellevold.

Viktig for oss

GODT NYTT: Visit Lillehammer ved markedssjef Camilla Maanum Trulsen sier utlendinger som er her lenge er viktige for turistbedriftene i hele regionen. Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Og de som da skal merke den økte pågangen fra utlendingene som er her i nesten fem dager under rennet, er de som driver restauranter, hoteller og overnattingsbedrifter, selger suvenirer og driver puber.

Eller reiselivsbedrifter og turistbedrifter som de kalles i denne sammenhengen.

– Dette betyr kjempemye. I dag fikk jeg melding fra en hytteutleier på Nordseter som sa de hadde 12 nasjoner boende hos seg, og det var rekord, sier markedssjef i destinasjonsselskapet Visit Lillehammer, Camilla Maanum Trulsen.

Spesielt er dette viktig når man vet at antall deltagere generelt har rast fra 17.000 i 2013 til nærmere 9.000 i år.

– Det er trist at antall deltagere synker så mye. Det merker vi godt. Vi håper vi får gode vintre fremover så antall deltagere kan øke igjen. Det er viktig for vår destinasjon, sier Maanum Trulsen.

Og spanjolene på Tingstadjordet, de gleder seg til rennet.

– Birkebeinerrennet har mange høydemeter og vi ser fram til å delta i et så hardt renn på lørdag!