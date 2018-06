– Jeg visste ingenting, men plutselig oppdaget jeg at han fulgte etter meg rundt i byen og mens jeg var med venner, forklarer Mariamu Mulinda.

17-åringen fra Ottestad i Hedmark er en av mange som dater via forskjellige apper. Som mange andre tar hun i bruk Snapchat for å bli bedre kjent.

Da hun la til en gutt hun møtte på datingappen «Hot or Not», fikk hun seg en ubehagelig opplevelse.

FULL OVERSIKT: Mariamu liker å bruke Snapkartet for å følge med på venner og kjente. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det hun ikke tenkte over var at hennes nye snapvenn kunne se nøyaktig hvor hun var. Det kunne han fordi kartfunksjonen til Snapchat, også kalt Snapmap, viser nøyaktig hvor du befinner deg.

– Da han fant meg på kino, ble jeg redd og ville hjem. Det var så utrolig ubehagelig, sier Mulinda.

Advarer mot snapkartet

Snapchat-kartet ble innført i appen i juni i fjor. Allerede da gikk både Kripos og personverneksperter ut og advarte mot funksjonen.

Likevel bruker mange Snapchat uten å tenke over at man blir synlig for andre.

– Folk må være forsiktige. Det er veldig mange som er ute etter å utnytte andre følelsesmessig, advarer datingekspert og matchmaker Ane Hagen.

ADVARER: Datingekspert Ane Hagen skulle ønske ikke snap-kartet fantes. Foto: Privat

– Alle følger med på alle

Snap-kartet gir brukerne mulighet til å følge med på hvor venner til enhver tid befinner seg. Venninnene Silje Klevgård (18) og Marte Jahansen (19) mener mange blir avhengige av å overvåke.

– Alle følger med på alle hele tiden. Jeg har valgt å slutte med Snapchat, fordi jeg ikke orker mer, sier Jahansen.

Klevgård forklarer at hun sjekket snap og så at ekskjæresten ikke var der han hadde sagt at han skulle være.

– Da forstår man jo hva som skjer veldig fort, uten at noen sier noe om det, sier hun.

Alltid andres øyne på deg

Psykolog Eva Tryti ser ingen positiv utvikling med Snap-kartet.

– Vi begynner jo å bevege oss mot disse skrekkvisjonene der storebror sitter og følger med på alt en gjør, sier hun.

Hun tror at dårlige opplevelser med Snap-kartet kan påvirke en lenge.

– Er det riktig ille så kan det sitte igjen som en liten angst i systemet, ellers kan man lære av slike opplevelser.

Mariamu har lært av den ubehagelige opplevelsen.

– Nå tenker jeg mer over at Snap-kartet kan slås av om jeg ønsker det. Jeg legger heller ikke til hvem som helst, sier hun.