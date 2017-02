– Grunnleggende feil måte å styre landet på

Dagens 19 fylker blir trolig til ti eller elleve nye regioner. Hedmark og Oppland slås sammen til ett stort fylke. Det provoserer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi er imot tvang i alle livets faser enten det kan være mellom folk i tvangsekteskap eller mellom fylker.

Vedum mener det er feil at vurderingene om sammenslåing ikke har blitt gjort i distriktene.

– Det er helt grunnleggende feil at fire-fem stykker har sittet å diskutert i Oslo hvordan man skal organisere Norge. Så finner man plutselig på at man skal tvangssammenslå uten at det er lokalt ønske for det. Vi synes det er en grunnleggende feil måte å styre et land på.

Mener avgjørelsen er riktig

Regionreformen som Venstre foreslo i fjor, kan bli en realitet. Det gleder Oppland Venstres stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth.

– Stortinget bruker sin styringsrett til å etablere strukturer for mellomnivået. Det er på tide.

– Alternativet vi stod i, var å avvikle fylkeskommunene helt. For Venstre sin del mener vi det er viktig å holde seg på et mellomnivå for å ha et nivå å desentralisere og fordele makt og oppgaver til slik at vi kan strukturere landet hensiktsmessig, sier Kjenseth.

TROLIG SAMMENSLÅTT: Hedmark og Oppland blir trolig slått sammen til ett stort fylke. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Hedmark og Oppland vil ikke slås sammen

Like før jul i fjor stemte både fylkestinget i Hedmark og Oppland «nei» til å slå seg sammen til ett fylke. Vedum stiller spørsmål ved om organiseringen av fylkets oppgaver blir mer effektivt.

– Jeg tror det bare blir større avstander, mer byråkratisk og mer tunggrodd. Det er ofte det man erfarer når man lager større systemer, sier Vedum.

Kjenseth er ikke enig i at sammenslåing vil føre til et mer tungvint system.

– Sammenslåing innebærer at oppgavene som de to fylkene driver, i hovedsak å drive videregående skoler og to busselskaper, samt en god del innenfor kultur får en felles eier. Det er aktuelt å overføre en del andre oppgaver etter hvert.

Ti regioner Ekspandér faktaboks Telemark og Vestfold går sammen i én region.

Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

Møre og Romsdal blir som i dag.

Rogaland blir som i dag.

Vedtak kommer trolig ved påsketider

Regjeringspartiene skal nå legge frem forslaget for Stortinget. Et vedtak kommer trolig ved påsketider.

– Vi får se om andre partier velger å støtte en sånn inndeling, sier Kjenseth.

Vedum håper sammenslåingen stoppes i Stortinget.

– Jeg er bare så grunnleggende imot tvangssammenslåing av Oppland og Hedmark. Hvis vi skal gjøre så store endringer burde folket kunne ta stilling til det ved et valg. Nå prøver man å lure det inn bakveien og da tror jeg ganske mange blir sinte og irriterte. Så vi håper det kan stoppes, sier Vedum.