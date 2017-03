Jacobsen fulgte næringsminister Monica Mælands (H) presentasjon av regjeringens første reiselivsmelding på 17 år fredag. Han er skuffet over at hverken Innlandet eller fjellregionene er omtalt i meldingen.

– Beitostølen er riktignok nevnt, men at Norges nye helårs verdensprodukt ikke nevnes i en stortingsmelding om reiselivsindustrien i 2017 synes jeg er puslete, sier Jacobsen.

– Det vi har trukket frem i meldingen, er i stor grad ment som eksempler og illustrasjoner, og er langt ifra en fullstendig beskrivelse av alt Norge har å by på som reisemål, svarer Mæland.

– Hadde håpet på en mer offensiv politikk

Den nye reiselivsmeldingen legger opp til lettelser i formuesskatten for hoteller og overnattingssteder. Regjeringen viderefører forskning på reiseliv, i samarbeid med forskningsmiljøer og Norges forskningsråd.

ETTERLYSER: Styreleder i DNT, Berit Kjøll, etterlyser offensive tiltak for et grønt reiseliv. Foto: Benjamin A. Ward / DNT

Den Norske Turistforening (DNT) mener meldingen burde vært mer offensiv for å sikre et bærekraftig reiseliv.

– Regjeringen legger i all hovedsak ansvaret for dette på næringen selv. Vi hadde håpet på en mer offensiv politikk for å utvikle norsk reiseliv i en mer bærekraftig retning, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

Friluftsorganisasjonen etterlyser tiltak for et grønnere reiseliv.

– Å ta vare på naturen er viktig for alle som er opptatt av friluftsliv. Men det er også avgjørende for reiselivsbransjen dersom de skal ha et attraktivt tilbud til turistene i fremtiden. Å satse på utvikling av et mer bærekraftig reiseliv bør derfor stå helt sentralt i reiselivspolitikken, sier Kjøll.

– Gjennomgående svak kunnskap

KRITISK: Bjørn B. Jacobsen mener det er rart fjellregionene ikke er omtalt i Mælands reiselivsmelding. Foto: Bjørn B. Jacobsen / Destinasjonskirurgene

Ifølge Jacobsen bærer reiselivsmeldingen preg av å være en statusoppdatering. Han mener politikerne ikke har god nok kunnskap om reiselivsnæringen.

– Partiene og politikerne har stor kunnskap om olje, sjømat, landbruk og ulv, men har gjennomgående svak kunnskap om reiselivsindustrien som ingen partier har tatt eierskap til, sier Jacobsen.

Mæland omtaler meldingen som en reiselivspolitikk for hele landet.

– I meldingen har vi lagt vekt på å beskrive de store, generelle utfordringene som reiselivsnæringen står overfor. Jeg mener at dette er viktig for å skape en god debatt om reiselivet og reiselivspolitikken, sier Mæland.