Gutten ble pågrepet i mars i fjor sikta for overgrep mot flere jenter via sosiale medier gjennom flere år. Politiet ble først kjent med saken etter at en familie i Ålesund anmeldte gutten for truende adferd mot datteren høsten 2015. På det tidspunktet så ikke politiet omfanget av saken.

Fysiske overgrep mot flere

Tiltalen mot 20-åringen ble klar onsdag. Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot nærmere 50 jenter under 16 år. 9 av dem skal han ha forgrepet seg på fysisk og jentene skal ha vært i 13-15-årsalderen. Sjøl var han 16 år under noen av overgrepene han er siktet for.

De fleste jentene han skal ha forgrepet seg på fysisk har han møtt på Hedmarken. Men han har også reist til andre deler av landet for å møte jenter på under 16 år som han har forgrepet seg på i perioden 2013 til 2016.

– Det er en veldig alvorlig sak, og jentene har det ikke lett, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

HJELPER JENTENE: Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat for 30 av ofrene i saken. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Hun er bistandsadvokat for 30 av ofrene i saken. Hun kan ikke kommentere saken utover det siden hun ikke har fått lest tiltalen.

Truet med å skade seg selv

Det er overgrepene på sosiale medier som er de mest omfattende i antall jenter som er ofre i saken. 20-åringen skal ha lurt og truet jenter til å ta bilder av at de gjør seksuelle handlinger med seg selv i tillegg til at de har sendt nakenbilder av seg selv.

20-åringen brukte ikke sitt eget navn men brukte både gutte- og jentenavn på de sosiale mediene der han fikk kontakt med jentene. Han sendte bilder av seg selv, og skal ha truet jentene med å legge ut bilder av dem hvis de ikke sendte nye. Noen av jentene var helt nede i 11-årsalderen.

Han skal også ha truet med at han kom til å skade selv hvis de ikke sendte bilder. Jentene hadde da opparbeida et vennskapsforhold til han på nett.

– Jeg har ikke fått snakket med klienten min etter at tiltalen ble forkynt, så jeg kan ikke si noe om hvordan han stiller seg til tiltalen, sier mannens forsvarer Jens Henrik Lien.

FORSVARER: Jens-Henrik Lien forsvarer 20-åringen som ikke har tatt stilling til tiltalen enda. Foto: Privat

Saken kommer opp i retten i april.