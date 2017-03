– Vi må bare prøve å finne gode løsninger på dette, men det er grunn til bekymring. Det sier nestleder i Politiets Fellesforbund i Innlandet, Finn Arne Hvalbye.

Han liker ikke at politiet i Hedmark og Oppland får bare en arrest. Både på Lillehammer og Gjøvik legges arresten nå ned, og den eneste tilgjengelige blir på den nye operasjonssentralen på Hamar.

SKEPTISK: Finn Arne Hvalbye i Politiets Fellesforbund er bekymret for at det blir bare en arrest i Hedmark og Oppland. Foto: Aslak Ballari / NRK

– Utfordringen er at i noen regioner er det bare en patrulje i beredskap. Hvis en skal kjøre noen til arresten fra Beitostølen til Hamar er dette 18 mil, og det tar to timer en veg. Da svekkes beredskapen, sier Hvalbye.

Rekker å bli edru

Jørn Morten Sletta er fungerende lensmann i Lesja og Dovre. Fra Bjorli til Hamar er det 27 mil, det tar over tre og en halv time å kjøre strekningen en veg.

– Det har nesten ingen hensikt å kjøre folk til Hamar til for å sette dem i fyllearresten. Når vi har kommet fram til Hamar kan vi like godt ta dem med tilbake, for da er de edru igjen, sier Sletta.

Men, hvis vi får en ordning hvor en patrulje fra Hamar kan møte oss på halvvegen kan dette fungere greit, sier lensmannen i Lesja og Dovre.

Politimesteren ikke bekymret

Politimester i Innlandet, Johan Brekke, deler ikke bekymringen til Politiets Fellesforbund. Han viser til at Hedmark politidistrikt har hatt sentralarresten i Hamar i flere år, og at dette har fungert bra.

Utfordringene med frakt av pågrepne til Hamar har blitt løst med at patruljene har kjørt hverandre i møte.

– Det er ikke slik at den patruljen som pågriper en person, for eksempel på Tynset må kjøre den personen helt til Hamar. Patruljene har møtt hverandre, og overtatt fangen og kjørt den videre. Sånn må det fungere også i det nye distriktet, sier han.

TROR DET KOMMER TIL Å FUNGERE: Politimester i Innlandet, Johan Brekke Foto: Knut Brendhagen / NRK

Frykter at folk blir sluppet fri

Hvalbye frykter også at lange avstander til Hamar kan føre til at folk som burde vært satt i arrest i stedet blir satt fri. – Hvis en skal unngå å svekke beredskapen i et gitt område kan en risikere at en person blir kjørt hjem i stedet for i arresten. Der kan det være ektefelle og små unger til stede, med de konsekvenser det kan ha, sier han.

Johan Brekke sier at bedre bemanning vil løse mange av disse utfordringene.

– I løpet av året vil det komme en god del mer operativ kapasitet med flere patruljer ute, sier han.