– Folk kastet fyrverkeri mot huset fordi jeg forsvarer ulven

– Både jeg og kona har fått føle på hvordan det er å fronte ulven. Folk har gått med motorsag på eiendommen vår og kastet fyrverkeri mot huset. Men vi var hjemme, det gikk heldigvis bra.

Tore Hauge er fra Rena i Åmot, et av områdene i landet hvor ulvedebatten er aller hissigst, med sterke fronter. Det har han definitivt fått merke.

Han sier at selv i hans hjemtrakter (i ulvesonen) er det flertall for å ha ulv og levedyktige bestander, men at det råder stor frykt for å si det. Og han er ikke i tvil om at det var riktig av ham å fronte sitt syn og gå på talerstolen under lørdagens ulvedemonstrasjon foran Stortinget.

– Vi må jo kjempe for å få flere rovdyr, og sterke bestander i Norge. Vi er jo langt etter andre land. Det er flaut både når det gjelder ulv og bjørn. Vi har så liten bestand at de kan plutselig bli borte. Og det er veldig skummelt.

DEMONSTRERER: Det manglet ikke på entusiasme og plakater foran Stortinget i Oslo lørdag ettermiddag. Ulvesaken fortsetter å engasjere. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Alene for å redde ulvene

Det var sterke stemmer og en folkemengde på cirka 3000 personer foran Stortinget under lørdagens ulvedemonstrasjon, i regi av NOAH. «La ulven leve» var slagordet som runget høylytt over plassen, og ulvens egenverdi i naturen ble trukket frem av.

Motstanden mot den norske rovdyrpolitikken er stor. I alt 22 av de tillatte 42 ulvene er så langt felt i vinterens ulvejakt på Østlandet – et søksmål fra WWF om hele ulveforvaltningen skal opp i april.

Thea Bull hadde reist til hovedstaden alene – utelukkende for ulvesakens skyld.

– Jeg kommer hit alene fra Sandefjord for å redde ulvene. Dette er et så sterkt tema for meg.

Og hun kjente det var helt riktig og viktig å være der.

– Det føles utrolig godt. Jeg føler at jeg gjør en forskjell.

NORGESBESØK: To kvinner kom fra Italia og Storbritannia i ens ærend å forsvare ulven og vise motstand mot norsk ulvepolitikk. De sier ulvene trenger all hjelp de kan få, siden de ikke har sin egen stemme. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

– Vi må være ulvenes stemmer

Den norske rovdyrpolitikken får ikke bare nasjonal oppmerksomhet. Det var også flere utenlandske ulvestemmer på plass lørdag – blant dem to kvinner fra Italia og Storbritannia, som ikke ønsket å stå frem med navn.

– Det er helt kriminelt at regjeringen vil drepe norske ulver. Man ødelegger økosystemet. Vi føler så sterkt for dette at vi kommer fra Italia og Storbritannia for å være her.

Og de mener ulvene trenger alle de høye røstene de kan få.

– Ulvene har ikke sin egen stemme, så vi må være stemmene deres. Vi har ingen rett til å drepe ulvene, uansett land. Ulvene fortjener å leve.