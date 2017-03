Etter 13 år i Molde flytter Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet sin virksomhet til dikterens tidligere hjem på Aulestad i Gausdal.

– Jeg tror det kan bli veldig spennende for prisvinneren å få muligheten til å være til stede der. Jeg tror det er stort for alle de som kommer under utdelingen å få mulighet til å få se Aulestad, sier Kristenn Einarsson, president for Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet.

Et nytt samarbeid mellom Bjørnson-akademiet og Lillehammer museum fører til at både Bjørnson-seminaret og Bjørnson-prisen flyttes til Innlandet.

– Får tilbake ånden Aulestad representerer

ÅND: Direktøren i Lillehammer museum mener Aulestad nå får tilbake sin gamle ånd. Foto: Lillehammer museum

Lillehammer museum forvalter dikterhjemmet etter Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson. Når akademiet nå kommer til Aulestad får museumsdirektøren i enda større grad ivareta arven etter de som en gang bodde der.

– Det var et hjem hvor kunst, kultur. litteratur og samfunnsdebatt var svært viktig. Det var både nasjonale og internasjonale gjester. Vi får tilbake den ånden Aulestad representerer den gangen de bodde der, sier Jostein Skurdal, direktør i Lillehammer museum.

Føler akademiet kommer hjem

Blant Bjørnson-prisens tidligere vinnere finnes varsleren Edward Snowden og advokat Cecilia Dinardi.

GLAD: Presidenten for Bjørnstjerne Bjørnsson-akademier mener akademiet kommer hjem med flyttingen til Gausdal. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi får et unikt sted hvor vi kan ha arrangementet. Det er en plan om å utvikle Aulestad-dagene hvor dette skal bli en del av det. Vi tror dette gir oss større mulighet til å nå ut med det arbeidet vi gjør i akademiet, sier Einarsson.

– Kommer Bjørnson-akademiet hjem nå, føler du?

– Ja, jeg føler det.