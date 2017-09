– Et kick å bli jakta på

Vi er i Hunndalen noen få kilometer vest for Gjøvik sentrum. Etter å ha kjørt gjennom et industriområde, bak en knaus og ned i et søkk dukker banen opp med knallgule, oppblåsbare hindre gjerdet inne av nett.

Det er siste og avgjørende runde av den norske paintballserien NXS. 52 lag og om lag 300 spillere fra hele Norge er på plass.

– Det begynner som et adrenalinkick for de fleste, men når man har spilt noen år så er det lagfølelsen og samholdet som er viktig når man holder på med det her, sier Eirik Jubskås som er med på laget som er regjerende Norgesmestre.

– Dette er en sport

AVGJØRENDE: Rune Werner Hilsen er arrangør av siste runde i paintballserien i Norge der årets beste lag skal kåres mot slutten av helga. Foto: Frode Meskau / NRK

Paintball forbindes kanskje for folk flest med utdrikningslag og menn som «leker» i skogen.

Men – paintball er mer seriøst enn det. Først og fremst er det en lagsport. Poenget i konkurransene er å komme seg fra den ene siden av banen til den andre uten å bli truffet av motstanderlagets kuler, eller baller fylt med maling. Det spilles på tid og det er mellom åtte og ti dommere på banen hele tiden som følger med på om du blir truffet eller ikke.

– Er dette egentlig en samling med skyteglade guttunger som får utløp for å få skutt litt?

– Absolutt ikke! Her er det lag som trener mye og vi som driver med dette på fast basis ser jo på dette som en sport på lik linje med andre idretter, forteller Rune Werner Hilsen, arrangøren av helgas serie.

Fra før har det vært turnering i Rønholt i Telemark, Degernes i Østfold, Hokksund i Buskerud og nå altså på Gjøvik i Oppland.

– Dette er en stor internasjonal idrett og om en 14 dagers tid går verdenscupen i Paris med flere hundre lag fra hele verden, forteller Hilsen.

ACTION: Taktikk og samhandling er viktig for å komme seg først over banen uten å bli truffet av ballene fylt med maling. Foto: Frode Meskau / NRK

Bruker mye tid

Det spilles i 4 divisjoner i Norge. Turneringen i helga er ett samarbeid mellom Gjøvik Og Toten Paintball klubb og Gjøvik Aktivitetspark som arrangør og Norsk X-Ball Serie.

For Eirik Jubskås på laget Borgerskogen Rebels, som har tatt Norgesmesterskapet tre av de fire siste årene, er paintball mer enn en hobby. Det trenes flere ganger i uka.

– Hva skal til for å bli Norgesmester i paintball?

– Oi! Det er mye dedikasjon og trening, rett og slett. Det er også veldig viktig at man kjenner hverandre godt på laget og vet hva som skjer på banen til enhver tid. Da har man større sjanse for å finne en plan sammen i laget, forteller Jubskås.