Før anmeldte fredag forholdet etter at ti av kyrene hans ble skadet mens de stod på beite på Syndin i Vestre Slidre tidligere denne uken. En ku hadde knust haleben og måtte amputere halen, mens flere andre hadde dype kuttskader.

Lensmann i Fagernes, Jan Aune, bekrefter at politiet har mottatt anmeldelsen.

– Dyreeieren var innom her i dag og har inngitt en anmeldelse. Vi kommer til å etterforske saken, sier han.

Politiet prioriterer saken

Det var tirsdag Før fikk beskjed om at flere kyr blødde og hadde kuttskader. Statens naturvernoppsyn (SNO) har bekreftet at skadene ikke stammer fra rovdyr. Bonden fortalte til NRK i går at han har sjekket beiteområdet for gjenstander dyrene kan ha skadet seg på, uten å ha funnet noe.

Politiet jobber derfor ut fra en teori om at det kan være mennesker som står bak, forteller lensmann Aune.

– For det første må vi prøve å finne ut om det er menneskeskapt eller om det er andre ting som har forårsaket skadene.

SJOKKERT: Embrik Før viser frem en kalv som måtte opereres etter å ha blitt skadet på beite i Valdres. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Er det menneskeskapt blir det vår oppgave å finne ut hvem som har gjort det og når det har skjedd. Er det menneskeskapt ser det forferdelig tragisk ut, sier han.

Aune forteller at politiet ser alvorlig på saken.

– Vi setter umiddelbart folk på det. Om det så er ferietid her nå, har vi ingen problem med å prioritere saken.

Liknende tilfeller i Sverige

I juni ble en kalv avlivet i Sverige etter å ha blitt knivstukket flere ganger mens den gikk på beite, ifølge SVT. Dyreeierne i Varberg gikk ut og advarte andre gårdbrukere etter hendelsen.

Også i Norge finnes flere eksempler der beitedyr har blitt skadet med kniv. I 2011 skrev VG om en mann som ble dømt til to måneders fengsel etter å ha drept en ku med ni knivstikk. Mannen fortalte at han bar på en kniv og la ikke skjul på at han hadde onde hensikter.

– Ikke noe sjokkerende

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback, sier at smådyr oftere utsettes for mishandling enn større dyr.

– Det er mer vanlig at det er familiedyr som blir utsatt for plaging, men hvis det ligger i de som gjør det, vil det også gå utover produksjonsdyr, sier hun.

Dahlback er likevel ikke overrasket over at også større dyr påføres liknende skader som i Valdres. Hun forteller at beitedyr er spesielt utsatt fordi de går ute og uten kontinuerlig tilsyn.

– Det er ikke noe sjokkerende, uheldigvis.

– Beitedyr er utsatt. Spesielt sauer som går på utmarksbeite, sier hun.