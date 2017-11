Politiet fikk melding om eksplosjon og brann i Metallco Aluminium AS litt sør for Eina på Toten i Oppland tidlig fredag morgen. Det var fire personer på jobb da brannen startet. To personer ble meldt savnet, mens to ble sendt til sykehus. De to savnede ble senere funnet omkommet.

Store ødeleggelser

Store deler av smelteverket ble ødelagt i brannen og de ansatte har ingen jobb å gå til på mandag. De skal likevel møtes for å snakke om det som har skjedd og hva som skal skje framover. Bedriften har i overkant av 20 ansatte.

– Det har vært en tøff dag. Vi prøver å ta vare på hverandre så godt vi kan, sier daglig leder Terje Lofthus.

TO PERSONER FUNNET OMKOMMET: Politiet bekreftet ved 14-tiden fredag at to personer var funnet omkommet etter brannen i smelteverket. Foto: Jorun Vang / NRK

Han håper og tror at de kan tilby de ansatte jobb i tida framover.

– Eierne våre har klart og tydelig sagt at de ønsker å bygge bedriften opp igjen, men det vil ta litt tid. I mellomtiden vil de fleste få tilbud om å være med på oppryddingsarbeidet og etter hvert jobben med å få nytt utstyr på plass. Noen av de ansatte vil dessuten få andre jobber i Metallco-systemet, sier Lofthus.

Byggingen av et nytt anlegg i tilknytningen til smelteverket var allerede i gang, men også deler av dette ble skadet i den eksplosjonsartede brannen fredag.

Håper på ny drift snart

– Det ble skader på den nye delen også. Noe vet vi må byttes ut og vi må sjekke om konstruksjonen kan ha blitt skadet. Alt det gamle må trolig rives fordi det ser ut til å være totalt ødelagt, sier Lofthus.

Planen var at det nye anlegget skulle stå klart i mars neste år. Lofthus håper at tidsplanen kan holdes til tross for brannen, og at de ansatte kan være på plass i det nye anlegget om tre til fem måneder.

Det er satt ned en etterforskningsgruppe som skal se på hva som kan være årsaken til den voldsomme eksplosjonen som forårsaket brannen.

Bedriften produserer støpelegeringer. Til denne produksjonen har Metallco Aluminium AS to gassfyrte smelteovner med kapasitet hver har kapasitet på 15 tonn.

– Vi er vant til små eksplosjoner, men denne var enorm. Det ser ut til at eksplosjonen skjedde i den ene smelteovnen, men hvorfor vet vi ikke. Det håper vi at etterforskningsgruppa vil finne ut av.

Politiet vil undersøke branntomta i helgen og utover i neste uke.