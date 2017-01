Mannen har drevet et byggefirma i Trysil og jobbet med å sette opp boliger i Oslo og omegn. For å få gjennomført svindelen skal han ha brukt en rekke underleverandører. Flere av disse har vært fiktive. Mannen står nå tiltalt for fakturasvindel for over 45 millioner kroner.

– ​Dette er en av de største sakene i Norge innenfor sjangeren vi kaller fiktiv fakturering. Dette fremstår som en særs stor og særs alvorlig økonomisk straffesak hvor det har tatt tid å sammenstille bevis, sier politiadvokat Richard Røed.

Stor sak

Den omfattende saken ble oppdaget under en rutinekontroll i 2012. Tre andre menn er allerede dømt og en fjerde skal i retten til våren. To av disse har levd på skjult adresse i lengre tid fordi de har hjulpet politiet med å oppklare saken og har følt seg truet på livet.

Den tiltalte mannen skal gjennom Trysil-firmaet ha drevet den ulovlige virksomheten siden 2007. I tillegg til å bokføre fiktive fakturaer for å unndra seg skatt skal han også ha unndratt seg inntektsskatt i åtte år. Alvorligheten i saken gjør at han kan vente seg en streng straff om han blir dømt.

– Saken har mange meget alvorlige punkter. Øvre strafferamme er seks års fengsel, men en særregel gjør at straffen kan bli strengere. Dermed kan det ilegges opp til 12 års fengsel, sier Røed.

Innrømmer noe

Mannens advokat Randulf Schumann Hansen, sier til NRK at hans klient erkjenner deler av tiltalen, men at han nekter for fiktiv fakturering. Tidligere har mannen nektet all skyld i saken.