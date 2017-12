– Det var veldig dramatisk, forteller Lars Anders Tiller til NRK.

Han var en av de første som kom til stedet etter at brannen startet like etter klokken 14.30 mandag ettermiddag.

– Det er kraftig røykutvikling nå, men det virker som om brannvesenet har full kontroll, sier Tiller.

Lastebilen var lastet med plast. Ifølge Tiller luktet det kraftig på stedet.

Ett kjørefelt åpnet

– Føreren er uskadd og kom seg ut på egen hånd, fortalte operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Einar Hoft til NRK.

Brannen ble slukket ved 16-tiden, ifølge politiet.

– Bilberging pågår nå, sier operasjonslederen til NRK kl. 16.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Lange køer

Tiller forteller at det er lange køer i begge retninger. Sjåføren av vogntoget har sittet i bilen hans og varmet seg etter at brannen brøt ut. Ifølge Tiller fortalte føreren at han trodde han hadde punktert fordi vogntoget plutselig stoppet.

– Dette kommer nok til å ta en stund, sier Tiller.