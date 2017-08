– Det står mellom Frp-Johnsen og meg

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet går tilbake på målingen som Sentio har gjort for Hamar Arbeiderblad.

Arbeiderpartiet får 34,9 prosent, noe som er en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng siden mai.

Senterpartiet får 22,1 prosent, mot 29,6 prosent i mai.

Med denne målingen får både Arbeiderpartiet og Senterpartiet to plasser på Stortinget. Men for Arbeiderpartiet var målet fire plasser, og tre var de egentlig ganske sikre på.

– Jeg syns selvfølgelig ikke det var noen hyggelig nyhet, men det er to uker igjen å gjøre det på, sier Tone Merete Sønsterud til NRK i dag.

Hun påpeker at det ikke er mye som skiller dem og Frp og at valget for folk derfor står mellom Frp og Arbeiderpartiet.

– Eller for å si det med andre ord; det står mellom Tor Andre Johnsen og meg, sier Sønsterud.

Historisk dårlig

Sammenlignet med stortingsvalget i 2013, der Arbeiderpartiet fikk 43,2 prosent av stemmene i Hedmark, er tilbakegangen til den siste målingen i HA på hele 8,3 prosentpoeng.

Per Gunnar Sveen står på fjerdeplass på lista, men kan ikke regne med å få en plass på Stortinget slik Arbeiderpartiets oppslutning er nå. Foto: Lars Bilit Hagen

Fjerdemann på Ap-lista, Per Gunnar Sveen, kan for øyeblikket se lang etter en stortingsplass.

– Situasjonen viser at vi må mobilisere for fullt de siste to ukene. Det kommer til å bli et veldig spennende valg, sier Per Gunnar Sveen.

Situasjonen er akkurat den samme i Oppland. Også der ligger partiet an til å bare få to representanter på Stortinget i neste periode. På siste måling som Markedsinfo gjorde for avisa GD, fikk Ap 33,7 prosent i Oppland, mot 47,2 prosent i november i fjor.

Arbeiderpartiet ligger med andre ord an til å gjøre det svakeste valget i de tradisjonelle røde fylkene Hedmark og Oppland siden 1945.

Tror på opptur i innspurten

I dag var Sveen og Sønsterud på Rena og i Elverum blant annet, og drev valgkamp sammen med Anniken Huitfeldt. Begge er usikre på hvorfor pila stadig peker nedover.

– Vi mobiliserer alle medlemmene våre. Det er ut og snakke med folk, ut på stand, ut på husbesøk. Vi må snakke med folk, det er det som gjelder nå, sier Tone Merete Sønsterud.

Sveen og Sønsterud sier hovedbudskapet blir å fortelle at velgerne må stemme Arbeiderpartiet hvis de vil ha regjeringsskifte.

Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte Rena Leir i dag og hjalp samtidig fylkespartiet i valgkampen. Foto: Lars Bilit Hagen

Anniken Huitfeldt forlenget besøket sitt i Hedmark i dag for å hjelpe fylkespartiet i valgkampen.

– Vi har ofte sett at på slutten av valgkampen, det er da Arbeiderpartiet mobiliserer, for mange lurer på om de skal stemme og om det betyr noe, og nå er det ganske klart altså; det står mellom Frp og Arbeiderpartiet og vi tror at det kommer til å mobiliserer våre velgere, sier Huitfeldt.