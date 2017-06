– Det heftigste jeg noen gang har vært med på

Det er travle dager for konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank1 Østlandet. Den 13. juni går banken på børs, som det eneste børsnoterte selskapet i Hedmark.

Nå er banksjefen på reisefot nærmest døgnet rundt for å overbevise småsparere og investorer om å bli eiere i banken.

– Dette blir nok det heftigste opplegget jeg noen gang har vært med på, sier Heiberg.

Egenkapitalbevis Ekspandér faktaboks Et egenkaptialbevis kan selges på børsen i likhet med en aksje. Eiere av egenkapitalbevis har sterkere beskyttelse mot tap. Men i motsetning til aksjer har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets organer.

Fra Tynset til New York på 12 dager

NRK møter den travle bankesjefen på vei til folkemøte på Tynset. Dette er det fjerde folkemøte på tre dager. Oppmøtet har vært bra. – Stinn brakke, ifølge kommunikasjonsavdelinga i banken.

– Folk er interessert i banken. Det synes vi er veldig positivt, sier Heiberg.

TRAVELT: Richard Heiberg (til høyre) i London etter et besøk i Bank of England. Foto: SpB1 Østlandet

Men folkemøtene er bare en del av offensiven for å skaffe flere eiere. Bankdirektøren har allerede vært i London for å snakke med de store investorene. Etter møtet på Tynset setter han seg på flyet til USA for å besøke finanseliten i Boston og New York.

Heiberg lover at de også er opptatt av det lokale eierskapet:

– Det er sikret. Vi prioriterer at vi skal et bredt lokalt og regionalt eierskap både blant kunder, andre investorer og egne ansatte.

Målet er å selge eierandeler gjennom egenkapitalbevis for over 2 milliarder kroner. Det utgjør mellom 25 og 30 % av den totale børsverdien på 8 milliarder kroner.

Interessen så langt har vært overveldende. En uke før fristen for å tegne sin interesse gikk ut, hadde banken nådd målet.

– Tegningen foregår ut neste uke. Det er allerede tegnet så mye som det vi skal ut med, og vi håper på overtegning for da kan vi sjøl være med og finne ut hvem som får hvor mye av egenkapitalbevisene, sier Heiberg.

– Er forventet av oss

Heiberg begrunner avgjørelsen om å gå på børs slik:

– Vi har blitt en større bank. Vi har gradvis kjøpt opp en annen Sparebank 1 som hører til i Oslo og Akershus. Denne har vi kjøpt av de andre Sparebank1-bankene, og når vi skal gjøre opp for den bruker vi egenkapitalbevis. Vi er den fjerde største sparebanken i Norge og er vi så store at en forventer at det egenkapitalbeviset er børsnotert, sier Heiberg.

Han opplever at folk er positive til at banken går på børs.

– Folk syns at det er flott at en institusjon i Hedmark går denne vegen framfor det som har vært normalen, nemlig at bedrifter i Hedmark blir kjøpt opp.

Viser muskler

Å selge eierandeler er en måte for banken å få inn mer penger på.

– På den måten kan banken vokse. De viser muskler, sier NRKs økonomijournalist Hallvard Norum.

– Egenkapitalbevis blir ofte kalt "aksjer med kollisjonspute", fordi man har en viss beskyttelse mot dramatiske hendelser i aksjemarkedet. Hvis banken får et tap, tar man nemlig først fra grunnfondskapitalen før man bruker det som eies av egenkapitalbeviseierne.

– På den annen side har man mindre innflytelse over bankens drift enn det aksjeeierne har.

– Husk å spre risikoen

– Dette er veldig populært, men hvor trygt er egentlig et egenkapitalbevis?

– Kursene kan svinge, så også i dette tilfellet gjelder prinsippet om risikospredning. Det er lurt å bruke sparepengene sine på andre banker og andre spareformer, for eksempel aksjefond.

Ifølge Norum er det også et grep for å skaffe seg lojale kunder, fordi de får mange lokale eiere som har egeninteresse i at banken går godt.