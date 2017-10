– Det er uholdbart

Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen (bildet) og Regionrådet er bekymret for det lokale politiet. De har i dag sendt brev til lederen av Justiskomiteen etter GDs oppslag om at antall pågripelser er halvert etter at arresten på Lillehammer ble lagt ned. Pågrepne fraktes nå til Hamar. – Dette er uholdbart, sier Johnsen.