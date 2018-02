– Det er som å selge sand i Sahara

– En av de ansatte foreslo at vi kunne selge snøen. Vi laget en plakat og da var det gjort, forteller daglig leder på Joker Aasheim i Åkerstrømmen til NRK.

Mandag fikk kundene et tilbud litt utenom det vanlige utenfor butikken i Rendalen i Hedmark. For 99 kroner og 90 øre er det nemlig mulig å få med seg en pall med snø hjem, skriver Østlendingen som først fortalte om historien. Ifølge Aasheim er det uvanlig mye snø i området i vinter.

– Det er unormalt mye snø her. Nå er det 90 centimeter og den håper vi å selge, sier Aasheim.

Fått mye respons

Etter at butikken delte et bilde av reklameplakaten på sine Facebook-sider har de fått mye respons på det humoristiske påfunnet. På et døgn har bildet blitt delt 48 ganger. Flere har kommentert at de selger snø langt billigere enn Joker og spør om butikken kan sørge for hjemlevering.

FORNØYD: Daglig leder Aasheim gleder seg over at påfunnet vekker oppmerksomhet i lokalsamfunnet. Foto: Anders Martinsen fotografer

– De kan få den i løsvekt eller i isterningposer, ler Aasheim.

– Er det noen som har kjøpt en pall enda?

– Nei, det er ingen som har kjøpt enda. De fleste har nok snø rundt her så de trenger ikke en ekstra pall. Det blir omtrent som å selge sand i Sahara, sier han.

Synes påfunnet er morsomt

Snø-plakaten er langt fra det første påfunnet Joker-butikken har kommet på. Tidligere har de solgt både blodklubb og kokost. Butikksjefen synes det er positivt at de ansatte finner på ting litt utenom det vanlige.

HUMORISTISK: Plakaten er en parodi på Jokers ukentlige tilbud. Foto: Joker Aasheim

– Jeg sa at de hadde for lite å gjøre, men det er fint at de engasjerer seg, sier han.

Aasheim håper engasjementet smitter over på arbeidsgleden i butikken.

– Jeg håper de engasjerer seg like mye på andre ting også, ler Aasheim.