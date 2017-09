Etter at NRK i går fortalte historien om Ida Øye Bjørkvold som ikke fikk ta celleprøve hos fastlegen, har en rekke personer tatt kontakt og fortalt om liknende historier.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at én av ti kvinner ikke får utført gynekologiske undersøkelser hos sin fastlege. Flere leger NRK har snakket med, kjenner til kollegaer som kvier seg for å gjøre undersøkelsene.

– Jeg vet om mannlige leger som nekter å ta GU. Det er flere som reserverer seg mot å gjøre det. Det er meg helt uforståelig, sier gynekolog ved Mjøskirurgene, Ottar Rekkedal.

Han var den som oppdaget kreften til Bjørkvold da hun mistenkte at hun var syk. Rekkedal mener norske kvinner bør få utført gynekologiske undersøkelser hos fastlegen.

– Det er legers fordømte plikt å ta den undersøkelsen, sier han.

– Bekymret for at kvinner kommer for sent

Lav kompetanse kombinert med at gynekologiske undersøkelser kan være ubehagelig er årsaken til at enkelte ikke vil utføre undersøkelsen, sier Astrid Helene Liavaag, forsker og overlege ved Gyn/Føde-avdelingen på Sørlandets Sykehus Arendal.

– Mange nyutdannede er usikre på hvordan de gjør det. Opplæringen tilsier at man skal kunne gjøre det, men når man ikke gjøre det regelmessig blir sperren større.

Liavaag mener det kan få store konsekvenser at legene føler seg utrygge og at kvinner gruer seg til å gjennomgå undersøkelsen.

– Jeg er veldig bekymret for at kvinner kommer inn til undersøkelse for sent, sier hun.

BRA NOK: Jacobsen forteller at medisinstudenter ved UIO får inngående opplæring i å utføre praktiske undersøkelser. Foto: Christian Kråkenes

Professor ved medisinstudiet på Universitetet i Oslo og seksjonsleder ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Anne Flem Jacobsen, mener medisinstudenter får god opplæring i gjennomføring av denne typen undersøkelser.

– Det er så viktig at studentene også blir testet på eksamen. Derfor vet vi at de innehar de ferdighetene de skal ha, sier hun.

GU er en del av medisinfaget

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, tror enkelte kan være usikre på underlivsundersøkelser fordi medisinfaget er stort.

– Jeg kjenner igjen følelsen av å være forsiktig og ikke skulle være invaderende. Det kan være vanskelig å si at man må gjøre en sånn undersøkelse, men det er av og til nødvendig, sier han.

NOK KOMPETANSE: Norske leger har god kompetanse på underlivsplager, mener Brelin. Foto: Legeforeningen

Brelin understreker at en gynekologisk undersøkelse er en del av det allmennmedisinske repertoaret og at norske leger har god kompetanse på området. Likevel vet han det finnes leger som ikke gjør undersøkelsene.

– Det er ikke helt greit. Det bør være slik at vanlige undersøkelser som fastlege skal gjøre, bør inkludere gynekologiske undersøkelser. Det bør man tilby og det må man ha lært seg, sier han.