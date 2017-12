– Det er ikke farlig å veie 10 kg for mye

Ine Wigernæs (48) er tidligere toppidrettsutøver i langrenn og forsker med doktorgrad i fysiologi. Hun jobber nå på helsefag på NTNU Gjøvik og som folkehelsekoordinator i Valdreskommunene.

Ine Wigernæs vil at vi skal kvitte oss med skamfølelse og dårlig samvittighet og tilpasse aktiviteten til vår egen hverdag og livssituasjon. Foto: Stein S. Eide

Nå synes hun det er på tide å gå litt mot strømmen og ta til motmæle mot alle de velmente rådene: «Slik bør du trene». «Slik holder du deg tynn». «Slik får du fin rumpe.»

– I dag har kroppen blitt et utstillingsvindu, men tynn kropp er ikke nødvendigvis det samme som god helse, sier Ine Wigernæs.

I en programserie i NRK Hedmark og Oppland tar Ine Wigernæs livet av noen etablerte sannheter og gir oss råd om hvordan vi kan senke skuldrene og holde oss i orden uten å endre livsstil eller følge ekspertrådene.

1. Late som man ikke har barn

– Jeg blir veldig lei meg når far i huset plutselig skal begynne med triatlon når de akkurat har fått tvillinger.

Ine Wigernæs er opptatt av at vi skal innrette oss etter vår egen situasjon og hverdag. Har du små barn, ja da er det ikke så mye tid. Men det er utrolig hvor blid man kan bli av en halvtime, mener hun. Man kan ikke late som man ikke har fått unger og mene at man skal gjøre alt som før.

2. Spise noe fantastisk

– Du er på ville veger når du putter i deg noe du aldri har prøvd før og tror det skal gjøre noe vidunderlig med prestasjonen din.

Folk som skal gå eller sykle Birken er ekstremt opptatt av hva de skal spise i forkant. Svaret er rutine og erfaring, mener Ine. Man bør rett og slett spise det man pleier å spise, vanlig mat. Hvis man har kastet i seg fire pølser før en løpetur, ja så har man lært, og gjør ikke det igjen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

3. Ikke farlig å veie litt mye

– Det er hvis du ikke orker å gjøre ting, at det er for mye.

En tynn kropp er ikke nødvendigvis sunn. Ine Wigernæs sier at det slett ikke er noe problem å veie litt mye, så lenge kroppen fungerer fint. Problemet oppstår hvis man blir så tung at man ikke orker noen ting, som å leke med ungene, snekre en veranda eller gå i trapper. Da kan man legge en plan som innebærer noen kutt.

– Men ikke ta vekk noe du er veldig glad i. Hvis du drikker en halv liter cola hver dag, kan du bare redusere til et glass i stedet for å slutte helt, sier Ine.

4. Det er ikke din skyld

– Det er ikke sånn at du ikke vil bli utsatt for sykdom eller andre vonde ting bare du trener masse og spiser det eller det.

Ine Wigernæs tror vi har mye dårlig samvittighet og er skamfulle for at vi ikke får til ting. Men det må vi ikke. Ingen blir friskere eller gladere eller motivert av å tenke at man ikke er bra nok og ikke gjør nok. Et hjerteinfarkt eller diabetes handler ikke alltid om livsstil f.eks.

– Vonde ting kommer til å skje oss uten at vi har kontroll på det selv, sier Ine.

5. Vi blir alltid sultne igjen

– Hjernen vår er større enn en nøtt og derfor kan vi ha en plan.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Ine Wigernæs mener vi kan gjøre det lettere å velge ordentlig mat framfor godteri når vi blir sultne. Hun slår et slag for matpakka og bananen i veska. To skiver kan redde dagen. Det kan hindre deg i å kaste deg over sjokoladen i butikken eller i skuffen. Og sett fram frukten. Da spiser vi mer.

– Erfaring viser det. Hvis vi hadde tappekraner framme ville vi drukket øl og hvis vi hadde godteri framme ville vi spist det hele dagen.

6. Det er mange som liker å skremme oss

– Skal du selge noe må du gjøre folk redde, sa Michael Moore.

Ine Wigernæs kunne ikke skjønne hvorfor folk begynte å tjene så mye penger på kosttilskudd. Vi har da mat. Men hun fant ut at mange av oss er usikre på om vi får i oss det vi trenger. Og når reklamen sier at vi må ta kosttilskudd, ja så gjør vi det for å være på den sikre siden. Men mest sannsynlig trenger vi det ikke.

Foto: Hanne Kari Fossum / NRK

– Ikke bli en værhane. Vend tilbake til dine egne erfaringer og rutiner, sier Wigernæs.

7. Kroppen som utstillingsvindu

– Når kroppen har gått fra å være et verktøy til et utstillingsvindu er det mange som står klare til å gjøre deg usikker.

Ine Wigernæs mener vi har mye å lære av de gamle gårdbrukerne. De innrettet seg sånn at de klarte jobben. Det er god helse å være litt robust og tåle litt. Hvis vi trener bare fordi vi er livredde for at noen skal komme og si at vi ikke er bra nok, er treningen kanskje ikke så bra for oss likevel. (Det er noe Ine drømmer om å forske på.)

– At vi kan håndtere et virus og tåler at det skjer noe i livet vårt, er kanskje det beste målet på helse.

8. Du merker om buksa blir større

Når man begynner å trene er det mange treningsstudioer og trenere som mener vi må teste formen, før og etter. Men hvorfor det?

– Man merker selv om man har blitt i bedre form, eller om buksa har blitt litt større.

Foto: Gard Brox Jensen / NRK

9. Begynne å trene?

– Det er naturstridig å ha motivasjon til å løpe ut og gjøre noe klokka fire etter arbeidsdagen.

Det tar tid å endre vaner. Man må sette seg realistiske mål. Man må tilpasse det til sin egen hverdag. Er målene for ambisiøse vil man bare ende opp med å føle seg dum og tenke at man ikke har selvdisiplin.

Foto: NRK

Å bruke personlig trener kan være fint, men tilfredsstiller først og fremst behovet for oppmerksomhet, mener Ine.

– Alt er bedre enn ingenting. Spør deg selv hva som er viktig for deg.

10. Diamanten ligger i rutinene

– Rutiner er viktig og hverdagslig. Rutinene er det vi kan forholde oss til.

Toppidrettsutøvere verdsetter rutiner. De må ha orden i sysakene; mat til riktige tider, prioritere søvn og alle de små tingene som holder oss gående. En rutine kan bli en vane og noe man liker.