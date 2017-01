– Det er ikke en rettsnasjon verdig

– Det er tungt akkurat nå, og jeg er utbrent. Og jeg er veldig lei meg for at jeg ble utsatt for en sånn sak. Men jeg er overveldet og veldig takknemlig for alle tilbakemeldingene fra det norske folket. Det er ubeskrivelig og veldig viktig.

Mahad Adib Mahamud (30) har vært i medienes søkelys i flere dager, etter at TV2 fredag fortalte om at bioingeniøren har blitt fratatt statsborgerskapet og mister retten til å jobbe etter å ha bodd her til lands i 17 år.

Saken har vekket sterke reaksjoner, og engasjert svært mange (se faktaboks).

Mahad-saken Ekspandér faktaboks Mahad Adib Mahamud kom til Norge da han var 14, og har bodd i Norge i 17 år

Han har etter han kom til Norge tatt seg utdanning, og skaffet seg hjem, familie og fast jobb som bioingeniør på Ullevål sykehus.

Han har flere dokumenter som viser at han er fra Somalia, men UDI sier dokumentene ikke kan verifiseres og påstår han er fra nabolandet Djibouti. UDI mener at Mahad løy om hvor han kom fra da han kom til Norge.

Myndighetene i Djubouti avviser at Mahad er derfra, og vil ikke godta at han sendes tilbake dit, dermed må Mahad leve som statsløs i Norge.

Han mister arbeidstillatelsen sin 20. januar, som en konsekvens av at statsborgerskapet er inndratt.

Mahad skal i februar ta saken til retten.

UDI går gjennom en rekke gamle saker for å avdekke personer som har løyet om sin identitet da de søkte asyl i Norge. Finner UDI ut de har løyet, skal de fratas sitt norske statsborgerskap - uansett hvor lenge de har vært her i landet.

– Ikke en rettsnasjon verdig

SVs Karin Andersen er forferdet over Mahads situasjon.

– Dette er meningsløst og fælt. For det første er han jo et veldig godt eksempel på god integrering, og vi burde heie på sånne som ham. For det andre er det såpass mye tvil om hva som har skjedd. For UDI hevder at han er fra Djibouti, men det sier myndighetene der at han slettes ikke er.

Hun mener også at Norge i denne saken opptrer som versting-land.

– Det er veldig alvorlig å ta fra folk statsborgerskapet, og man risikerer å bli statsløs. Vi har undersøkt dette, og det er jo ingen andre land som driver på sånn Norge nå gjør. Det er ikke en rettsnasjon verdig i det hele tatt.

OPPRØRT: Karin Andersen mener det er fullstendig uakseptabelt at norske myndigheter vil frata Mahad statsborgerskapet uten at det har vært full runde i retten. Hun ønsker å få endret statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap skal skje ved dom. Foto: Stig Weston / SV

– Angrep på oss som gruppe

Bashe Musse, talsmann i Somalisk nettverk, sier at Mahad-saken symboliserer det veldig mange somaliere opplever som gruppe i Norge.

Talsmann for Somalisk nettverk i Norge, Bashe Mussa, sier at saken om Mahad symboliserer den mistroen som somaliere i Norge opplever fra myndighetenes side, og at de som gruppe blir ekskludert. Foto: NRK

– Vi vet at vi er overrepresentert når det gjelder folk som har mistet statsborgerskap og asylstatusen. Dette gjør det vanskelig for oss å være en del av det norske samfunnet. Vi føler oss faktisk ekskludert. Vi vet ikke hvilken agenda denne regjeringen har, men vi opplever at det er vanskelig å være somalier, sier Musse.

– Dårlig å svartmale folk

Mahad selv kjenner på det samme, og syns det er vondt.

– Jeg har hele tiden vært ærlig. Jeg syns det er veldig dårlig å svartmale folk, mistenkeliggjøre og mistro alt vedkommende kommer med. Det er en veldig uheldig utvikling som pågår i vårt system.

Men han akter ikke i å gi opp kampen, og skal i februar ta saken til retten.

– Jeg er en statsløs mann nå. Det har de gjort meg til. Men jeg vil ikke akseptere å bli statsløs i mitt eget land. Det er ikke det som representerer de norske verdier.

NRK har vært i kontakt med justisdepartementet / UDI, men har ikke fått kommentar til saken søndag kveld.