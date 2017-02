– Det er veldig motiverende at vi har medlemsvekst, aktivitet og så mye flinke folk. For partipolitikk er lagarbeid og laget blir sterkere og sterkere, sier Vedum.

Årsmøtet til Hedmark Senterparti er det største noensinne, med 135 delegater, sier Aasa Gjestvang. Foto: Per Magnussen

Årsmøtet i Hedmark Senterparti, som startet fredag, er det største noensinne, med 135 delegater. 2016 var Senterpartiets år. Og i februar 2017 fikk de sin beste meningsmåling på 20 år, med over 10 prosent oppslutning.

Reiser rundt og drikker kaffe

På talerstolen i dag startet partilederen med det han selv kaller kaffekoppstrategien.

– Det som er så trivelig med den, er at da kan jeg reise rundt i hele Norge og drikke kaffe. Ved å møte folk får man nye ideer og kan utvikle seg, sier han.

For Sp-lederen mener det er folket som er sjefen.

– Det er kjempeskummelt når regjeringen umyndiggjør, sier han, og viser til at politifolk sier det går i feil retning, at regjeringen vil overstyre lokalbefolkningen som sier nei til sentralisering i kommunespørsmål og at folk i fjøsdress brenner varder fordi de mener politikken går i feil retning.

– Sånt er en oppskrift på konflikt, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Det sterkeste laget vinner

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er storfornøyd med at de har fått mange nye medlemmer. Foto: Per Magnussen

Fra talerstolen snakket han så om oppturen partiet har hatt den siste tiden. Fra å miste noen medlemmer fra år til år, har de nå snudd og fått flere medlemmer.

– Spesielt etter jul har vi merket en voldsom innmelding i partiet. Vi er et sterkere lag, og jeg mener at det er noe av hovedsuksessen også inn mot valget til høsten. For det her skal ikke være min valgkamp, eller noen andres, det skal være vår valgkamp, sa Slagsvold Vedum.

Skrider fram med latter

Trygve Slagsvold Vedum er kjent for latteren sin og iveren sin. Men nå har den blide og populære politikeren fra Stange blitt så populær at han også har blitt upopulær.

