I 2016 ble Magnus Holøyen fra Tolga satt under vergemål, og mista dermed retten til å styre sin egen økonomi. Grunnen var at han hadde fått diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at han visste om det. Først etter at han fikk hjelp fra VG til å få innsyn, ble dette oppdaget.

Torsdag formiddag fikk Holøyen nyheten om at Fylkesmannen i Hedmark opphever vergemålet.

– Jeg er overrasket. Jeg hadde ikke trodd det skulle skje så fort. Jeg er lettet, sier Magnus Holøyen.

I Debatten møter han helseminister Bent Høie, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen, ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug og politisk redaktør i VG Hanne Skartveit.

KLARGJØRES: Her klargjøres Magnus Holøyen for Debatten. Der møter han blant annet ordføreren i Tolga, Ragnhild Aashaug. Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

Holøyen forteller i Debatten at situasjonen har vært vanskelig.

– Det var ikke noe hyggelig, man blir sett ned på, og får et dårlig rykte, sier Holøyen.

Han synes også det har vært vanskelig å ikke ha styring på sin egen økonomi.

– Jeg måtte spørre om å få penger til å fylle diesel eller til å kjøpe mat. Når jeg skulle hit for å være med på Debatten så måtte jeg spørre om å få fylle diesel, sier han.

Skal komme til bunns i det

Ordfører i Tolga kommune, Ragnhild Aashaug sier de skal finne ut hva det er som har skjedd.

– Jeg må i hvert fall unnskylde, for noe ligger det her, men det er så viktig å komme til bunns i hva som har skjedd. Og jeg er veldig opptatt av at Magnus skal få det innsynet og de forklaringene han trenger, sier hun.

– Det er fint at de skal prøve å komme til bunns i det i alle fall, sier Holøyen.

På spørsmål fra programleder, Ingerid Stenvold, om det lå noe økonomisk motiv bak at antallet psykisk utviklingshemmede i kommunen doblet fra 5 til 10 svarte Aashaug nei.

– Det er veldig alvorlig at VG kynisk setter dette i sammenheng. Dette er helt tatt ut av sin sammenheng.

Ba om unnskyldning

I Dagsrevyen torsdag ba statsminister Erna Solberg Holøyen om unnskyldning.

– Jeg synes det er riktig at vi fra alle myndighets sider skal si unnskyld i dag.

Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndigheten over sitt eget liv på denne måten, sier Solberg.

Hun understreker at man ikke kan gi diagnosen psykisk utviklingshemmet uten at det blir gjort en grundig gjennomgang.

– Derfor er det viktig at vi nå får alle fakta på bordet. Derfor har kommunaldepartementet og helsedepartementet bedt om at det blir redegjort for det. Så må man se videre på hva som er gjort feil i selve saken, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg sier at det er riktig å si unnskyld i Tolga-saken. Se intervjuet her. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg sier at det er riktig å si unnskyld i Tolga-saken. Se intervjuet her.

Opphever vergemålet

Direktør i vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari sier at å oppheve vergemålet var det riktige å gjøre. Foto: ANNE NÆSHEIM / NRK

Fylkesmannen i Hedmark tar selvkritikk på at det har tatt lang tid å få omgjort vergemålsvedtaket, men mener saken har vært komplisert.

– Vi har ment hele tiden at han har tilfredsstilt kravene i vergemålsloven for å få en verge. Men da han gjentatte ganger nå har bedt om å slippe å ha en verge, og sagt at han ikke ønsker den hjelpen så har vi falt ned på at det å oppheve vergemålet er det riktige å gjøre, sier direktør i vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari.

For familien har saken vært en stor påkjenning, og da beskjeden om opphevelsen kom i dag var det en stor lettelse.

– Jeg er veldig, veldig glad. Jeg har vært så bekymret for Magnus. Så det er som om du mister mange, mange, mange kilo, sier mor, Liv Melgård.