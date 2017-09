– Denne er oppskrytt

– Hver høst er mange huseiere ivrige på å forebygge at mus kommer inn i huset, men den gamle klassikeren med gulost på musefella holder ikke mål, sier storkundeansvarlig Anstein Berntsen i Pelias, som driver skadedyrbekjempelse.

– Bruk peanøttsmør

GIR RÅD MOT MUS: Anstein Berntsen i Pelias, som har spesialisert seg på skadedyrbekjempelse. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Du bør smøre på noe som sitter fast, slik at musa er nødt til å dra i utløsermekanismen som fører til at fella klapper igjen.

Favoritten er peanøttsmør eller meierismør, og du trenger ikke bruke mye.

– Hvis du legger en løs ostebit oppå, kan det være at den slipper unna.

Han sier også at det er kommet en rekke plastmodeller på markedet, som er mer treffsikre enn den gamle modellen av tre. De gamle modellene treffer ikke alltid nakken på musa, og blir derfor ikke drept med en gang.

Brannfarlig

Mange syns det er utrivelig at mus kan ødelegge klær og tepper fordi den trenger det til å lage rede. Men hvert år oppstår branner fordi mus har gnagd i stykker elektriske ledninger.

UPOPULÆR GNAGER: Museår kommer i sykluser på fire år. Foto: Privat

I 2014 var det museår, og mye tyder på at det var 70–100 mus pr. mål på i norske skoger dette året. Det er vanlig syklus at det blir museår hvert fjerde år på grunn av naturlige svingninger i bestandene av byttedyr og rovdyr.

– Mus trenger en sprekk på 5–6 mm for å komme inn i et hus, så det sier seg selv at det ofte er svært vanskelig å stenge mus ute. Men ofte er det utett mellom panel og grunnmur.

– Solsikkefrø er populært

– Det er koselig å mate småfugl og ekorn, men det samme brettet kan også tiltrekke seg mus. Solsikkefrø er kjempepopulært blant mus. Det samme gjelder nedfallsfrukt.

Berntsen sier at det er flere utfordringer knyttet til musegift. Et av dem er at musa blir liggende og dø, ofte på steder det er vanskelig å komme til, og da oppstår det vond lukt.

– Temperatur og værforhold om vinteren er ofte avgjørende for hvor mange mus som overlever. Tidlig snø uten barfrost skaper et isolerende lag over bakken og flere mus overlever.

– Og i motsatt fall vil vintre med lite snø og tilfrysing av bakken føre til et dårlig museår, altså dårlig for oss som driver skadedyrbekjempelse...