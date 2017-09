– De kokte i hop oppsigelsesgrunner

Håkon Rydland (58) er arbeidssøker. I august 2016 ble han ansatt som rådmann i Sør-Aurdal kommune. I mars i år ble han sagt opp, og i disse dager er han i ferd med å motta sine første dagpenger fra NAV.

– Jeg angrer på at jeg ikke sjekket grundigere arbeidssituasjonen i kommunen. Da hadde jeg kanskje ikke havnet i den situasjonen jeg er i nå, sier Rydland.

Nå krever han erstatning og oppsigelsen kjent ugyldig.

Tidligere arbeidsgiver som vitne

Han kom fra stillingen som rådmann i Vestre Slidre, noen få mil unna. Og det er nettopp ordføreren i Vestre Slidre som kommer til å være en av vitnene til Rydland. Eivind Brenna har tidligere kommet med svært positiv omtale av sin tidligere rådmann.

Dokumenter som avisa Valdres har fått tilgang til, viser at kommunen mener det har vært store samarbeidsproblemer mellom Rydland, ordføreren og enkelte ansatte. Det har vært svært forskjellige forventninger til rådmannsrollen.

– Kommunen var ikke vant til min lederstil

STÅR FORAN FEM TØFFE DAGER: - Jeg mener kommunen kommer til å tape fordi de har brutt Arbeidsmiljølovens krav til varsling innen prøvetiden, sier Håkon Rydland. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Er det noe du nå i ettertid ser at du kunne gjort annerledes?

– Jeg vet ikke om jeg var den rette rådmann for Sør-Aurdal. Jeg hadde med meg yrkeserfaring fra inn- og utland, og hadde to år i Vestre Slidre med godt resultat. Jeg har min lederstil med bestemte krav til meg selv og andre, og dette var svært forskjellig fra hva kommunen var vant med fra tidligere rådmann.

– Hva er forskjellen mellom Vestre Slidre og Sør-Aurdal?

– I Sør-Aurdal er kommunen styrt av ordføreren og hans tilhengere, og rådmannen er et verktøy for politikernes ønsker. I Vestre Slidre kommer rådmannen med sine faglige tilrådinger, og så vurderer politikerne dette på fritt grunnlag, med andre ord en rolle med større autoritet.

– Nå vil alt komme for en dag

Ordfører Kåre Helland har i hele denne perioden valgt å holde en lav profil og ikke svare på anklagene fra sin tidligere rådmann.

– Men nå starter rettssaken, og da vil alt komme for en dag. Det vil ikke være riktig for oss som arbeidsgiver å kommentere denne saken før den kommer for retten, sier Helland.

EN ARBEIDSKREVENDE SOMMER: Ordfører Kåre Helland sier at svært mye av forarbeidet til rettssaken er blitt lagt på ham personlig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Konflikten har snudd opp ned på arbeidsdagen til Helland, og har slukt store ressurser i forarbeidet til rettssaken.

– Dette har vært en stor belastning for meg, og sikkert også for Rydland. Jeg er veldig lei meg for at vi ikke har funnet ut av dette, og at dette er endt opp slik det har gjort.

– Er det noe du kunne gjort annerledes?

– Det er alltid noe som kunne vært gjort annerledes, sikkert også fra Rydlands side. Men slik ble det, dessverre.