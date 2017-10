– Bare Mjøsbrua aktuelt

Nestleder i sykehusstyret Tor Berge går inn for et storsykehus ved Mjøsbrua. Det sa han i styrebehandlingen i ettermiddag. – Utfra en regional helhetsvurdering mener jeg at det bare er lokalisering ved Mjøsbrua som er politisk og praktisk realiserbart, sa Berge. Møtet pågår fortsatt.