– Alle hamstrer mat

Bonde idømt fengselsstraff

En bonde fra Hedmarken er dømt til fengsel i et år for brudd på dyrevelferdsloven. Bonden ble dømt for ikke å ha gitt nok fôr og vann til 18 sauer, tre hester og 12 storfe. Han fradømmes også retten til å ha husdyr for en periode på ti år.