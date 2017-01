– Ingen nærpolitireform

– Politireformen er en reform som seiler under falskt flagg. Det sier stortingsrepresentant Ivar Odnes fra Oppland Senterparti. Han mener det som blir hevdet å være en nærpolitireform i stedet viser seg å være en sentraliseringsreform. Odnes viser til at mange distrikter nå tømmes for et stort antall lensmannskontorer.