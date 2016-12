80 prosent nordmenn på svensk kjøpesenter

Norske kunder har bidratt til stor omsetningsøkning i mange svenske butikker denne høsten og i førjulstida.

Thonsenteret i Charlottenberg har økt salget med 12,7 prosent. Der kryr deg av nordmenn, også nå i romjula.

– Vi er her mest for turen sin skyld. Det er alltid noe som er billigere her. Men vi har en del mat igjen fra jula, så vi trenger ikke å fylle opp så mye i dag, sier Trine Rognstad fra Jessheim.

– Veldig, veldig bra

Det er blant annet kjøtt, ost og falukorv som står på innkjøpslista til norske kunder på Thonsenteret i Charlottenberg denne romjula.

Senterleder Madeleine Ward kan glede seg over omsetningsøkning hele høsten og førvinteren.

Senterleder Madeleine Ward sier de har rekordomsetning denne førvinteren og jula. Foto: NRK

– Salget er fantastisk. Veldig, veldig bra. Siden 1. september ligger vi på 12,7 prosent økning sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ward.

Også det nye kjøpesenteret på Långflon ved grensa til Trysil har hatt en omsetningsøkning i år, på 5 prosent.

Kronekursen betyr lite

Nils Skjerpen, som tusler rundt i matbutikken i Charlottenberg, er overrasket over hvor mange folk det er på senteret nå i romjula. Han har tatt turen fra Våler i Hedmark.

– Jeg tar det som en tur. En kan ikke se på det med pengene, men må ta det som en tur, sier Skjerpen.

Senterleder Madeleine Ward tror ikke den gunstige kronekursen har så mye å si for nordmennene som kommer til dem for å handle.

– At det er en bra kronekurs gjør kanskje at de spanderer litt mer, men det er ikke derfor de kommer. De kommer fordi det er bra priser på produkter de behøver, sier Ward.

Thomas Severinsen er en av mange nordmenn som har lagt handleturen til Sverige denne romjula. Foto: NRK

Thomas Severinsen handler uten tanke på kronekursen.

– Den har jeg ikke sjekka en gang, så det betyr med andre ord ingenting, sier han.

Polet trekker mer enn maten

Trine Rognstad fra Jessheim tror det er en annen butikk på kjøpesenteret som trekker mer enn matbutikken.

– Der er det nok mer penger å spare også, gliser hun, og peker mot Systembolaget. Vi skal nok en tur innom der etterpå, sier hun.