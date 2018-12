Til slutt ble 80-åringen tidligere i år stoppet av Utrykningspolitiet. Han fikk 8000 kroner i bot for å ha kjørt uten gyldig førerkort, men nektet å vedta boten. Politiet gikk derfor til sak.

I dag møtte han i Gjøvik tingrett for å forsvare sin egen sak. Madslien mener saken er prinsipiell og har derfor kjørt har kjørt uten gyldig førerkort siden 2016.

– Hensikten var å bli tatt. Jeg ønsket det for å gjøre en markering, sier han til NRK.

Mistet førerkortet

Pensjonisten fikk førerkortet inndratt på grunn av øyesykdommen retinitis pigmentosa som gir svekket sidesyn. Den tidligere statssekretæren i Samferdselsdepartementet ble utredet av en øyelege ved Oslo universitetssykehus som ifølge Madslien konkluderte med at sykdommen hadde utviklet seg så sakte at han ikke merket at han hadde den. Øynene hadde tilpassa seg situasjonen, også når det gjaldt bilkjøring, oppgir han.

– Jeg har kjørt bil i 60 år, og den eneste skaden jeg kan vise til er en elgpåkjørsel for 25 år siden, sier Madslien.

Fastlegen har ifølge Madslien vurdert at 80-åringen bør få ta en ny kjøretest på trafikkstasjonen og at sykdommen ikke er til hinder for bilkjøring. Han mener han hadde bestått kjøretesten. Men han får ikke ta testen, fordi Fylkeslegen har satt ned foten.

Seniorrådgiver Tone Huuse Svesengen hos Fylkesmannen sier at hun ikke vil kommentere denne enkeltsaken, utover at saken nå er sendt videre til Politidirektoratet.

MISFORNØYD: Madslien har kjørt uten førerkort de to siste årene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Føler seg urettferdig behandlet

Madslien mener han er en av mange eldre som blir utsatt for vilkårlig behandling ved fornyelse av førerkort og kaller behandlingen urettferdig.

– Jeg har opplevd en behandling av eldre mennesker som er helt uhørt, sier han.

I 2016 ble det innført nye helsekrav for førerkort i Norge. De nye reglene følger EUs førerkortdirektiv.

– Jeg møter et byråkrati som kun forholder seg til et regelverk. Takket være Fylkeslegen og politiet har jeg aldri fått ta en ny kjøretest for å få tilbake førerkortet, sier Madslien.

Eldre over 75 år som ønsker å fornye førerkortet, må i dag gjennomgå en helsetest hos fastlegen. Fastlegene har fått klare retningslinjer å forholde seg til fra Helsedirektoratet.

Sivilombudsmannen har undersøkt rettssikkerheten for eldre i førerkortsaker og kom i fjor frem til at den er for dårlig. I årsmeldingen fra embetet går det frem at det er så mange ledd i saksgangen at det kan skje feil.