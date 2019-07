70 grader forskjell mellom sommer og vinter

Vilde (13) koser seg i Kroktjønna i Folldal i Nord-Østerdalen. Både hun og de andre barna hadde i dag 18–19 grader i vannet i tjernet, som ligger 663 m.o.h.

Den høyeste offisielle temperaturen i Folldal i dag var 27,0 grader, ifølge Meteorologisk institutt. Flere innbyggere hadde imidlertid 28 grader på termometeret sitt.

Det betyr at dagen har brakt fram en temperaturforskjell på 70 grader mellom sommer og vinter i Folldal!

– Lettere å være ute om vinteren

Gårdbruker Stig Roger Nilsen ble kjent i 28. februar 2018 da han kastet vann i lufta mens det var 42 minusgrader i Folldal. Vannet frøs til iskrystaller med en gang. I dag har han prøvd det samme.

– I dag frister det mer med et bad!

Nilsen sier at han som bonde må hjelpe til med å finne skygge og hvile til både dyr og mennesker.

– Det er et paradoks at under kuldeperioden i fjor var det faktisk mulig å være ute. Det syns jeg er vanskelig i dag ...

Nilsen produserer lokalmat, som han lagrer på et nedkjølt produksjonsrom. Han sier at han «flykter» til dette rommet på slike varme dager, for der er det kaldt.

– Dette er i ytterkant av normalen

– I Folldal er det ikke uvanlig med temperaturer opp mot 25 grader om sommeren, eller ned mot 40 grader om vinteren. Likevel er det klart at disse to dagene bringer fram en temperaturforskjell som er i ytterkant av normalen, sier statsmeteorolog Haldis Berge.

Kotsøy i Trøndelag hadde varmerekorden i Norge i dag, med hele 33 grader.

I Longyearbyen var det 9,3 grader og Berlevåg i Finnmark 11,8 grader.

UVANLIGE TEMPERATURER BÅDE TIL LANDS OG VANNS: Kroktjønna ved Grimsbu i Folldal. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Høytrykk også ellers i Europa

Det er det kraftige høytrykket fra lenger sør i Europa som nå har kommet til Norge. Der er det svært varmt med temperaturer på over 40 grader flere steder.