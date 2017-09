5 av 7 er kvinner – Det er ulovlig

Etter at en mann måtte ut i permisjon kom formannskapet i Østre Toten i en vanskelig situasjon. Ordfører Guri Bråthen sier det er gode grunner til at kjønnsfordelingen ble skeiv.

– Det er tilfeldig at det ble slik. De mennene vi hadde tilgjengelig i kommunestyret hadde ikke kapasitet til å ta på seg flere politiske verv, så dermed falt valget på en kvinne som hadde kapasitet og gode evner til å sitte i formannskapet, sier hun.

Ingen problem med mange damer

Tor Gaute Lien er en av mennene i formannskapet. Han synes ikke kjønnsfordelingen byr på noen problemer for gruppa.

– Det er ikke noe problem for meg om det er for mange damer eller for mange menn, sier han.

Den andre mannen i formannskapet, Kjetil Bakke mener det viktigste er at politikken blir gjort skikkelig.

– Det er ikke så stor forskjell, det går stort sett som det pleier. Det er politikken som er den viktigste. Det er gøy med så mye medieoppmerksomhet som vi har fått rundt dette da, sier Bakke.

INGEN KONSEKVENSER: Guri Bråthen har fått avklart at løsningen deres er grei med Fylkesmannen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Lovbruddet vil ikke få konsekvenser.

Ordføreren mener lovbruddet ikke vil få noen konsekvenser.

– Vi bryter loven, men jeg er ikke bekymret siden vi har avklart med Fylkesmannen hvordan dette skal håndteres, så vi er trygge på at vi er innafor. Jeg synes ikke kjønn er så veldig viktig i denne sammenhengen.

Avdelingsdirektør i Fylkesmannen Asbjørn Lund mener det på et generelt grunnlag er et krav om kjønnsmessig balanse i representasjon i kommunale råd og utvalg, men at det finnes unntak, som nå Østre Toten har fått.

HAR FÅTT UNNTAK: Asbjørn Lund sier Østre Toten har fått unntak. Foto: Dag Kessel / NRK

– Man må ikke glemme menns situasjon

Reform er en organisasjon for likestilling for menn. Lederen Are Saastad mener menns likestilling på et generelt grunnlag burde prioriteres mer.

– Vi er et kjønnsdelt samfunn, menn har utfordringer og kvinner har utfordringer. Det er viktig å reflektere i blant annet den politiske sammensetningen, sier han.

Saastad ser det er mange områder likestillingen ikke er god nok for kvinner, men han mener det finnes flere områder menn kan prioriteres bedre.

– Det er mange utfordringer for menn. Menn tar mindre vare på helsen. Menn lever kortere enn kvinner. Mange faller fra i skolen uten at man har funnet et bra nok løsningstiltak for det, for eksempel.