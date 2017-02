270 elever borte fra skolen med ME

Thea Kristine Refsdal fra Hamar rakk å gå to uker på ungdomsskolen, før hun ble syk med ME. Sykdommen utviklet seg med årstrinnene og i tiendeklasse var hun så dårlig at hun ikke orket å gå på skolen.

– Jeg ser ikke tilbake på de skoleårene som bra. Jeg følte bare det handlet om å presse kroppen til noe den ikke var i stand til, sier Thea.

Elever tilsvarende 10 skoleklasser

Ifølge tall fra Helse og omsorgsdepartementet, ble det i begynnelsen av februar rapportert at 270 elever ved grunnskole eller videregåendeskole,var borte fra undervisning i lengre perioder med ME skoleåret 2015/2016.

Tallene er basert på foreldre som har rapportert ME som årsak for fraværet.

I følge HOD ønsker statsminister Erna Solberg at regjeringen skal prioritere flere tiltak for å bedre hverdagen til unge ME-pasienter, slik at de ikke faller ut av skole og utdanning.

Orket ikke minimumskravet

Det som startet som vanlig influensa da Thea var 13 år, skulle vise seg å bli et sykdomsløp som skulle følge henne i flere år. Uvanlige symptomer fikk Thea til å forstå at kroppen hennes var i ferd med å svikte.

HOBBY: Thea er glad for at hun har flere hobbyer å drive med når hun er syk. Her viser hun frem et bilde hun selv har malt. Foto: Synne Elise Sanderud / NRK

– Vi merket det godt når det kom til matte. Jeg hadde alltid prestert godt, men plutselig falt karakteren min voldsomt og jeg mistet forståelsen for faget, sier hun.

Store summer med fravær preget Theas vitnemål, men skolen la til rette for at hun fikk gjøre et minimum av hva som var forventet av elever på hennes alder. For Thea ble minimumskravet for mye.

– Jeg klarte jo ikke engang å kommunisere, pappa sa det var som å snakke med noen med demens, sier Thea.

Struktur og tidlig oppfølging

– Vi jobber med å sørge for at hullene i kompetansen og konsekvensene av ME skal være minst mulig, sier Aasen.

Jan Aasen er psykiatrisk sykepleier i Hamar kommune, og har i de siste årene jobbet med å tilrettelegge unge ME-pasienters hverdag. Han mener struktur og tidlig oppfølging må til for å hindre frafall fra skole og utdanning.

STRUKTUR: Jan Aasen mener det viktigste er å tilrettelegge en hverdag som fungerer for den enkelte. Foto: Synne Elise Solli Sanderud / NRK

– Det er viktig å komme inn tidlig, slik at man heller kan tilrettelegge en hverdag som er overkommelig for den enkelte, sier Jan.

Ville ikke gjort det igjen

For at Thea skulle få vitnemål på ungdomsskolen og videregående, måtte foreldrene hennes tilrettelegge og hjelpe Thea med skolearbeidet. Dette kunne foregå ved at Thea dikterte og moren skrev.

– For min mentale helse var det fint å være på skolen når kroppen tillot det, men jeg tror kroppen hadde blitt raskere bedre dersom jeg ikke hadde presset den slik jeg gjorde, sier Thea.