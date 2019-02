25 år siden Lillehammer-OL: 10 merkelige fakta fra da Norge sto på hodet

Kanskje du tror du visste alt om disse norske olympiske lekene som har blitt omtalt tusenvis av ganger i både norsk og utenlandsk presse?

Vi har bladd i arkiver, intervjua kilder fra den gang da, og har hosta opp en del rare, merkelige og snodige rariteter fra OL-dagene på nittitallet.

KRISE: Kunstløpfinalen i Hamar OL-amfi i 1994 er kanskje enkeltøvelsen flest husker fra lekene. En fullsatt ishall fikk se en dramatisk finale mellom de amerikanske rivalene Nancy Kerrigan og Tonya Harding, der Harding gikk ut som den store taperen. Livet til Harding har senere blitt kinofilm. Foto: JACK SMITH / AP / JACK SMITH / AP

1. Skiballett fikk ikke plass på OL-programmet – men bakken sto klar

Du har kanskje sett klipp av den elegante (?) øvelsen «skiballett». Den var såkalt demonstrasjonsgren under OL i 1988 og 1992, men på Lillehammer i 1994 kom den aldri med på programmet.

Selve bakken sto imidlertid klar som en del av OL-anleggene, og denne bakken har nettopp fått navnet «Ballettbakken». I nyere tid er den blant annet kjent for fartsfesten under sykkel-Birken, og flere syklister har oppnådd svært høye hastigheter i nettopp Ballettbakken.

BALLETT: Rune Kristiansen imponerer i ballett-grenen og vant VM i fristil i 1995 i La Clusaz, Frankrike, foran franske Fabrice Becker.

– Bakken ble bygget fordi det var snakk om at det skulle være demonstrasjonsgren, slik som i Albertville. Anleggene ble bygget i god tid før OL, og vi kjørte World Cup der i 1993, sier Thomas Heyerdahl.

Sammen med skiballettkongen Rune Kristiansen og Simen Andresen var Heyerdahl Norges beste utøvere innen skiballett, som hadde vært en offisiell fristilsgren fra 1979. Heyerdahl forteller at bakken i Lillehammer ble bygget med ganske bratt profil, i håp om at man skulle ta enda mer spektakulærer triks.

FARTSFEST: Traseen til Sykkelbirken går nettopp ned den bratte Ballettbakken i OL-anleggene. Foto: Birkebeinerrittet AS

– Da jeg begynte med freestyle på ski på 80-tallet var det om å gjøre å berherske alle de tre grenene innen datidas freestyle: Hopp, kulekjøring og ballett. De to første ble med som OL-grener under Lillehammer, men balletten ble det ikke noe av, forteller Heyerdahl, som isteden fikk jobben som ekspertkommentator for NRK for freestyle-grenene i 1994.

Etter 1994 døde skiballett mer eller mindre ut, og bigjump, slopestyle og halfpipe vokste fram som nye freestyle-grener.

2. Lillehammer-OL skjedde før Internett

Tro det eller ei, det gikk an å arrangere OL (nesten) uten bruk av internett! Det meste av korrespondansen og logistikken ble ordnet uten bruk av world wide web, som internett gjerne ble kalt i sin spede begynnelse.

Når det er sagt: Internett var «på gang» i 1994, ifølge Wikipedia. Lillehammer-OL var faktisk det første som hadde direkte resultatformidling via Internett, noe det norske Internettselskapet Oslonett sto for. Men bortsett fra det, var det lite bruk av den nye teknologien under vinterlekene.

REKLAME FOR INTERNETT: Norsk reklamemateriell for internett i 1995. Først da begynte det å ta av for folk flest, men det tok fortsatt mange år før den jevne nordmann var på nett. Foto: Reklamemateriell for internett 1995

– Vi hadde PC, men de ble brukt som rene skrivemaskiner. Det ble verken brukt internett eller e-post, men derimot var det mye bruk av telefaks, forklarer Audun Tron, daværende ordfører i Lillehammer.

Han forteller at han imidlertid fikk svært mye brev, altså slikt noe som blir sendt i posten, både under og etter OL-dagene på Lillehammer. Tron mottok mellom 700 og 900 brev fra hele verden, med takk fra folk som syntes OL '94 var et flott arrangement.

– Det var rørende å lese disse brevene. Jeg har lurt på hva som skulle til for at jeg skulle sette meg ned å skrive brev til en ordfører et helt annet sted i verden, så det er tydelig at Lillehammer-OL gjorde et sterkt inntrykk, forteller eks-ordføreren.

HIGHTEC: Oslonett sine resultatsider for OL i 1994. I dag ser det rimelig hjemmemekka ut, men dette var helt nytt og spektakulært i 1994! Foto: NRK/Oslo.net

3. Solgte øredobber av elgbæsj

OL har blitt beskrevet som det reneste Klondyke. Kreativiteten rundt hva man kunne tjene penger på under lekene, ville ingen ende ta. Alt som var «typisk norsk» ble veldig populært, og her grep en gjeng Skjåkværer sjansen.

De fant på ideen om å lage ørepynt av en råvare som finnes i stort monn i norske skoger: Elgbæsj.

– Jeg tror et par kosta rundt femti kroner, og de var spesielt populære blant tyskere, forteller Else Mona Staurust, en av idémakerne bak ideen om den noe spesielle ørepynten.

Den spesielle ørepynten fikk mye oppmerksomhet både i norsk og utenlandsk presse, og ble blant annet tema i et tysk tv-program.

Her kan du se hvordan elg-ørepynten ble produsert:

ELGBÆSJ: Innslaget er fra tysk TV, sendt i et NRK-program i 1996. Programmet handlet om hvordan utlendingene så på oss nordmenn. Reportasjen er Bismo i Skjåk, og viser hvordan frossen elg-avføring ble til smykker.

4. Otto Jespersen var halvfrekk utegående reporter i ulveskinnspels

Komiker Otto Jespersen var stuntreporter i TV-magasinet «Vindu mot Lillehammer». Jespersen stilte i ulveskinnspels, og var i kjent stil relativt frekk mot intervjuobjektene sine.

POPULÆR: Hallvard Flatland ledet de direktesendte, daglige programmene «Vindu mot Lillehammer», fra Kulturhuset Banken, midt i sentrum av OL-byen. Premieren ble sett av så mange som 2,1 millioner. Alle sendingene hadde over 2 millioner seere (enkelte var oppe i over 2,5 millioner). Foto: NRK

Dette var tidlig i Jespersens karriere, men han hadde allerede lansert sin satiriske stil både på radio («Revolvermagasinet») og på TV (Limousinsjåfør i «Rett hjem») i årene før OL på Lillehammer.

I «Vindu mot Lillehammer» kjørte Otto Jespersen på mot både samer, bønder og andre han ville stille til veggs.

STUNTREPORTER: Otto Jespersen hadde daglige innslag med skråblikk på OL. Samen fra Kautokeino var en av dem som fikk gjennomgå.

5. Kommunen var bekymra: Hva gjør vi med begravelser?

Lillehammer er en liten by, og alle tilgjengelige bygninger ble tatt i bruk for å arrangere lekene. Kirkene fungerte som kulturarenaer. Det var også totalt kjøreforbud i byen, og man måtte ha spesialtillatelse for å få kjøre personbil. Dermed var begravelser en bekymring for de ansatte i kommunen, som måtte tenke beredskap på alle tenkelige felt.

– Vi var rett og slett bekymra. Vi måtte tenke nøye gjennom hvordan dette kunne løses. En mulighet var å utsette begravelsene til etter OL. Men lekene pågikk i to uker, så det var ikke en optimal løsning, forteller Øyvind Pedersen, kulturansvarlig for Lillehammer kommune i 1994.

Det endte heldigvis godt. For det var faktisk ingen som døde på Lillehammer mens lekene pågikk.

– Meg bekjent var det ingen som døde, nei, i alle fall ikke som skulle begraves sentralt i Lillehammer. Så beredskapsplanene våre fikk vi ikke bruk for, humrer Pedersen.

6. Folk brukte tusenvis på pins

Pins, eller jakkemerker, var en stor «greie» under OL. Særlig var den såkalte «Julekurven» populær, og den gikk for tusenvis av kroner. Det var lange køer i Lillehammer sentrum for å få tak i pins, for netthandel var et ukjent fenomen på den tida!

Pins var ikke noe nytt på starten av 90-tallet, men de fikk et oppsving under OL i Albertville i 1992. Da det olympiske flagget skulle ankomme Lillehammer, ble det mye oppstandelse, men ikke nødvendigvis på grunn av flagget i seg sjøl.

POPPIS: I forkant av vinterlekene i 1994 fantes det 2.000 utsalgssteder for pins, eller jakkemerker om du vil, i Norge. Da var det byttemøter og stor interesse over hele landet. De små metallmerkene ble en viktig del av eierskapet til vinter-OL, og de mer eksklusive ble etter hvert verdt en flere tusen kroner.

«Pinskongen» Ørnulf Børke, en av dem som tidlig skjønte at pins var verdt å satse på, fortalte dette om hendelsen:

– Jeg fikk en telefon fra politiet, som lurte på om vi visste hva som foregikk i Søndre Park (i sentrum av byen, red.anm.), noe jeg ikke kunne svare på. Telefonen kom åtte timer før flagget skulle ankomme byen og allerede hadde det dannet seg ei enormt lang kø. Det viste seg at køa bestod av folk som ville kjøpe pins med Kristin og Håkon (maskotene) og flagget på. De ble tilgjengelige denne dagen. Da skjønte jeg virkelig hvor stort dette var, sa han til NRK i 2014.

7: Hysteriske tilstander rundt T-skjorter

En av mange OL-tilstelninger folk gikk mann av huse for å få med seg, var t-skjorte-auksjonene på Lilletorget i Lillehammer sentrum.

Ideen kom fra Finn Audun Dahl i LOOC (Lillehammer Olympiske komite): Hver dag i tusen dager fram mot OL, skulle man auksjonere bort ei t-skjorte med det dagens tall. Feks kunne det stå: «500 dager igjen til OL!».

Dahl hadde håpet på en gjennomsnittspris på 100 kroner stykket, men han tok grundig feil.

Jo nærmere OL, jo flere møtte opp, og jo mer bød folk for den enkle bomullsskjorta. 11. februar, dagen før åpningsseremoen, dukket en lokal millionær opp, og han overbød like godt OL-presidenten.

Millionæren het Arthur Buchardt, og han fikk tilslaget på 56.000 kroner.

Se den hysteriske stemninga i tettpakka gågate dagen før OL i 1994:

Gjett hvem som fikk tilslaget på den siste T-skjorta? Og som eide den i kun 13 minutter.

8. Hogger'n fra Ringebu

Fem år før lekene skulle starte ble det klart at det skulle bli olympisk utforløype i Kvitfjell, noen mil nord for OL-hovedstaden Lillehammer. Men det gjensto et stort hogstarbeid i de bratte fjellsidene på baksida på Fåvang i Ringebu, og det var viktig å bli ferdig med arbeidet i tide.

Ringebu-ordfører Erik S. Winther, med kommunestyret i ryggen, var entusiastiske pådrivere for arenaen, og vinteren 89/90 ble hogstarbeidet starta. Men rett etter jul i 1990 kom det telefaks fra kulturdepartementet om at arbeidet skulle stoppes.

Avslaget ble begrunnet med at det ikke kunne igangsettes anleggsutbygging før Stortinget hadde godkjent kostnadsrammene. Beskjeden vakte forvirring og sterk irritasjon i Kvitfjell, og ordfører Winther tok saken i egne hender. Maskiner og arbeidere var på plass, og han mente at det var det reneste vanvidd å stoppe hogsten.

SETT I GANG OG HOGG: – Jeg tar ansvaret når departementet ikke vil gjøre det, sa en handlekraftig Erik S. Winther. Foto: Faksimile fra Gudbrandsdølen 11.01.90.

– Sett i gang og hogg, karer, sa Winther, og fikk full støtte fra Karl Haavind i Lillehammer-OL anlegg (LOA).

– Ved denne beslutningen har Winther spart staten for mange kroner. Nå får vi se å komme i gang med arbeidet, sa Haavind.

For ettertiden har Erik S. Winther blitt hedret med å få en del av utforløypa oppkalt etter seg, og der heter det Wintherhogget den dag i dag.

9. Smilebøyle skulle hjelpe på humøret

Du har kanskje tenkt at vi nordmenn er litt kjedelige og trauste, og ikke er helt i verdensklasse når det gjelder å yte god service? Dette skulle man virkelig komme til livs i 1994. Nordmenn skulle være i verdensklasse på å vise verden gjestfrihet og glede, og det ble satt i gang utstrakt kursvirksomhet i service og språk. Det ble utviklet egne kurspakker som var rettet mot de som skulle inn i vertskapsrollen under OL.

SMIL: Audun Tron med smilebøyla fra 1994. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

OL-organisasjonen, kommunene, fylkeskommunene og private lærte hvordan de skulle håndtere sine gjester på en best mulig måte, og drosjesjåførene skulle lære seg fransk.

LOOC (Lillehammer Olympiske komite) tok den helt ut og lanserte egne smilebøyler, for å sikre at folket møtte verden med et smil. En halv million kroner var satt av til det som skulle være et artig innslag før lekene.

– Det var fokus på å være forekommende når vi hadde invitert hele verden, humrer tidligere Lillehammer-ordfører Audun Tron.

Men etter at det ble avslørt hva disse pengene skulle brukes til, ble kampanjen trukket tilbake.

– Kanskje like greit. Det ser jo litt idiotisk ut å ha på seg disse, humrer Tron, som fortsatt har et par liggende i skuffen.

10. Frekt tyveri av «Skrik» midt under åpningsseremonien

Det må sies at det slett ikke var så dumt tenkt. Da hele nasjonen var opptatt av det storslagne som skjedde i Lysgårdsbakken på Lillehammer, med vetter og «elektrisk» stemning, så noen tyver sitt snitt til å gjøre et brekk!

De brøt seg nemlig inn i Nasjonalgalleriet i hovedstaden, og stakk like greit av med et av de virkelige nasjonalskattene, Edvard Munchs maleri «Skrik» fra tidlig 1900-tall. Og det midt under åpningsseremonien!

Tyveriet vakte internasjonal oppmerksomhet, og både NRK og BBC laget dokumentar om hvordan bildet forsvant og hvordan det kom til rette. Bildet ble funnet i Åsgårdstrand i mai samme år, og var bortimot uskadet.

Her er litt av dokumentaren som gikk på NRK: