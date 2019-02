2018: Minus 42. 2019: Pluss 10

For mange her i landet starter vinterferien i dag, og snøen ligger metertjukk flere steder. Men i løpet av de siste dagene har snøen fått uvanlig mange varmegrader å bryne seg på.

Flere steder har hatt temperaturer som er uvanlige for årstida.

– I går målte Tafjord 14,9 grader. I dag er det også høye temperaturer for årstiden å være. Hvis varmlufta i høyden blandes ned mot bakken, kan vi snuse på ny februarrekord, sto det å lese i en tweet fra meteorologene på yr.no torsdag.

Linge i Møre og Romsdal kunne skilte med hele 17,6 varmegrader i dag.

Påskevær

Folldal i Hedmark er et av stedene som opplever rare temperaturer om dagen. Her er det rundt minus elleve grader som representerer normalen i midten av februar. Fredag ble det målt pluss ti grader i fjellbygda, det er ny varmerekord for februar.

Dermed kan Folldal i dag måle seg med storbyer som Paris, Berlin, London, Madrid og Athen – i alle fall temperaturmessig.

– Det er helt enestående nå da. Det er rene påskeværet, sier Terje Kjøllmoen, daglig leder Tollans Byggservice as.

Han og kollegene måtte starte dagen med å fjerne snø som var i ferd med å bli til vann.

– Vi er ikke vant med en slik temperatur, så det er positivt at det er slik det er nå da. Slik kunne det gjerne vært ellers om vinteren også, sier han.

Ifølge tall fra Meteorologisk institutt er det varmeste som er målt siden målingene startet i 2010, 9,6 varmegrader. Det var i februar i 2012. De siste dagene har termometeret derimot bikka pluss 10 grader.

UVANLIG VARMT: Det drypper fra hustakene i Folldal. Ifølge tall fra Meteorologisk institutt ligger normaltemperaturen i februar måned på -11 grader i døgnet i Folldal. I dag er det åtte varmegrader. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Føneffekt

– Så langt nord på østlandet er ikke dette det mest vanlige, men det kan inntreffe fra tid til annen, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss om varmen i Folldal.

Grunnen til de høye temperaturene er at det har kommet inn veldig mild luft over store deler av Sør-Norge.

– Det er et lavtrykk som ligger i Norskehavet, også ligger det et nytt et lenger sør i Atlanteren. Øst for dette lavtrykket så strømmer det ganske mild luft nordover og innover mot Sør-Skandinavia, sier Gislefoss.

Han forteller at disse luftmassene som regel er uten nedbør og at temperaturen øker i det lufta presses nedover fjellsidene, slik som i Folldal.

– Dette kan føre til veldig høye temperaturer og det skyldes det vi kaller føneffekt. Det kan gi høye temperaturer og forholdsvis lav luftfuktighet, sier han.