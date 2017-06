20-åring: – Jeg var i sjokk og visste ikke hva som hadde skjedd

Den unge mannen, som er en av tre tiltalte etter drapet på 49 år gamle Nils Olav Bakken, inntok vitneboksen på dag to av rettssaken.

Mens den hovedtiltalte 36-åringen har erkjent straffskyld og forklart hvordan han, sammen med de to medtiltalte , drepte Bakken, nekter 20-åringen for å ha vært med på drapet. Han forteller en delvis sammenfallende historie med den hovedtiltalte, men med viktige forskjeller.

– Han ble sint og jeg fikk panikk

Oppbyggingen til de dramatiske minuttene i Veståsen i Søndre Land har de to mennene forklart seg nesten likt om. Alle de tre tiltalte var ute og kjørte da de skal ha sett Nils Olav Bakken gå langs veien. De startet en samtale om å «ta» ham. Bakgrunnen for aggresjonen mot Bakken skal ha vært et påstått overgrep han skal ha begått.

Ifølge 20-åringen fikk de Bakken med på kjøretur og skal ha forespeilet ham at de skulle se på en bil.

20-åringen forklarte i retten at han ble med på å kjøre Bakken opp på Veståsen, men at han følte seg ukomfortabel med det som skjedd og trakk seg unna de andre. Han skal likevel ha blitt med på å overmanne Bakken og forsøke å stripse hendene til Bakken.

– Han ble sint og jeg fikk panikk, så jeg sparket ham i hodet og vi dro ham ut i grøfta, sa 20-åringen i retten.

Manne hevder han deretter gikk til bilen og ventet med moren. Etter en stund gikk han ut, og hørte lyden av væske, ei tom kanne som traff bakken og så deretter et «flammehav» i skogen.

Dro på MC-tur

Ifølge 20-åringen snakket de tre ikke så mye om hva som hadde skjedd, og da de kom hjem ble han sittende oppe hele natta.

– Jeg var i sjokk og visste ikke hva som hadde skjedd. Jeg orket ikke å legge meg, forklarte han.

Mannen hevdet i retten at han først forstod helt hva som hadde skjedd da han så i avisa at en død mann var funnet i Veståsen. Han og moren skal ha snakket sammen om å gå til politiet, men ble enige om å vente og se. I stedet reiste de på en motorsykkeltur til Nord-Norge i åtte uker.

Et avgjørende element i saken mot de tre er ei bensinkanne. Den hovedtiltalte 36-åringen har forklart at han hadde den med som «back up» dersom den verbale konfrontasjonen med Bakken slo feil. 20-åringen forklarte det annerledes.

– Jeg trodde vi skulle opprettholde illusjonen om å se på en bil, sa han i retten.