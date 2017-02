19-åring tiltalt for bildrap

Ulykken skjedde om kvelden 2. april , og i alt fire 18 år gamle menn var med i bilen som veltet. En av passasjerene ble alvorlig skadd, og ble liggende i koma på sykehus. Han døde åtte dager senere.

Kraniebrudd og nedsatt hørsel

En annen av passasjerene fikk kraniebrudd, og har senere hatt nedsatt hørsel på det ene øret.

Den tiltalte sjåføren, som var elev i Lillehammer videregående skole avdeling sør, ble fratatt førerkortet og anmeldt. Etterforskningen har særlig hatt fokus på hvor høy fart bilen hadde i kollisjonsøyeblikket.

Ulykken skjedde like før midnatt i et boligfelt i Vårsetergrenda i Lillehammer. Bilen kjørte ut i en sving der det er en fotgjengerundergang og bilen landa på taket. En av personene ble liggende fastklemt.

Sterke inntrykk for medelever

Ulykken gjorde et sterkt inntrykk på skolemiljøet, og lærere, foreldre, elever og hjelpeapparatet har arbeidet mye med å bearbeide opplevelsene.

Flere av elevene var svært tett på ulykka. Noen satt i bilen, andre kom til stedet raskt etterpå.

ELEVER SAMLET I SORG: Minnesamling på Lillehammer videregående skole. Foto: Ragnhild Moen Holø

Da det ble kjent at den ene passasjeren døde, ble det arrangert en samling på skolen slik at alle kunne snakke sammen og sørge over det som hadde skjedd. Både rektor og en prest var til stede. Elever la også ned blomster ved ulykkesstedet.

ULYKKESSTEDET: Ungdommer samlet på ulykkesstedet i Vårsetergrenda på Lillehammer. Bilen kjørte av vegen og landet på taket der ungdommene står. Foto: Hanne Stine Kind / NRK

I tiltalebeslutningen skriver statsadvokat Iris Storås at det kan bli aktuelt å kreve erstatning og oppreisning til de fornærmede og etterlatte. Strafferammen for uaktsomt bildrap er seks år.

Mannens forsvarer, Gunnar Hagen, sier til NRK at de tar tiltalen til etterretning, og at de ikke ønsker å prosedere saken på forhånd.

Rettssaken mot 19-åringen begynner i Sør-Gudbrandsdal tingrett i slutten av april.