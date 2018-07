17-åring døde etter sykkelulykke

Det opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding. Ulykken skjedde ved at jenta syklet ut i et gangfelt ved Kremmertorget i Elverum sentrum og ble truffet av en bil. Jenta ble kastet opp på panseret og falt deretter i bakken.

Store hodeskader

– Vi fikk melding lørdag kveld om at 17-åringen døde på grunn av de store skadene hun ble påført i ulykken, sier Roger Næss, som leder etterforskningen av ulykken ved Elverum politistasjon.

Jenta fikk blant annet store hodeskader i sammenstøtet. Det ble satt i gang førstehjelp umiddelbart på stedet. Hun ble fraktet til sykehuset i Elverum, og ble senere fraktet videre til Oslo universitetssykehus med luftambulanse.

– Det ble gjort en stor innsats av tilfeldige forbipasserende på ulykkesstedet, men dessverre sto ikke livet til å redde, sier Næss.

Etterforskning pågår

Politiet har fått tilgang til en overvåkningsvideo av selve ulykken.

– Ut fra bildene ser det ut til at føreren har holdt en normal hastighet. Det er 30-sone på stedet.

Etterforskningen av ulykken er ikke ferdig og politiet har ikke tatt stilling til om ulykken vil få følger for føreren av bilen. Jenta hadde ikke hjelm.

ETTERFORSKER ULYKKEN: Roger Næss leder etterforskningen av dødsulykken. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Etterforskningen pågår fortsatt. Det er for tidlig å si om noe om dette kan få strafferettslige følger for føreren, sier Næss.

Den 17 år gamle jenta var bosatt i Elverum, men kom opprinnelig fra Våler i Solør. Krisetimene både i Elverum og Våler er varslet og satt i beredskap.

– Vi har tatt høyde for at både familie, venner og bekjente har behov for hjelp. Krisetimene kan nås via kommunal legevakt i de to kommunene, sier Næss.