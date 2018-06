– Jeg har hørt historier om folk på min alder som blir utsatt for fæle ulykker, og det er skremmende, sier Sebastian Strøm (16).

BETENKT: Sebastian Strøm reagerer med ydmykhet overfor de nye tallene. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Unggutten fra Lillehammer tar kjøretimer for å få lappen til lett motorsykkel. Han har allerede kjøpt sykkel, og gleder seg til å kunne bruke den.

– Når du nå får vite konkret at du er blant de mest utsatte i trafikken, legger det en demper på entusiasmen din?

– Jeg var ikke klar over dette, men jeg vet fortsatt hva jeg er god for. Det er likevel noe å tenke over, og jeg blir nok mer forsiktig fremover.

På norske veier har man over tid sett en nedgang i antall ulykker. Ungdom og gamle blir sjeldnere skadet nå enn tidligere, mens middelaldrende menn ikke viser særlig endring.

Derfor er det oppsiktsvekkende at når SSB går inn på hver aldersgruppe, er 16-åringer soleklart mest utsatt for dødsulykker og alvorlige skader. Hele 43 omkomne og hardt skadde per 100 000 innbyggere i 2017 var 16 år.

Flere årsaker

TRYGG TRAFIKK: Kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen. Foto: Trygg Trafikk

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen, sier at det er en sammensatt forklaring på tallene.

– De er helt i begynnelsen på voksenlivet, og foreldrene gir ofte mer frihet i denne perioden. Lokale ungdomsskoler byttes ut med videregående, og samtidig får de muligheten til å ta mopedlappen. Alt dette medfører at bevegelsesmønsteret endres relativt drastisk i akkurat det alderstrinnet, sier hun.

Det er likevel ikke bare endringen i mobiliteten til ungdommen som utgjør stor trafikkfare.

– Vi vet at hjernebarken til 16-åringer ikke er fullt utviklet, noe som påvirker dømmekraften. I tillegg er de ferske i nye trafikksituasjoner. Trimming av motoriserte fremkomstmidler er også et stort problem. For vanlig sykkel vet vi også at hjelmbruken går ned i tenårene.

«Jentene dør som guttenes passasjerer»

Mange sitter på med eldre bekjente som nettopp har fått førerkort til bil. Det er ikke alltid uproblematisk.

– Opp gjennom årene har vi sett at jentene dør som guttenes passasjerer. Mange ønsker å tøffe seg, og kjører på en måte som er langt over deres evner som bilister. Fraværende beltebruk i bilturer med «kompiser» er også et problem, sier Årøen.

– Hvilke råd vil du gi for å forebygge trafikkulykker for ungdommene?

– Ikke trim kjøretøyet ditt! Bruk hjelm på sykkel, og alltid bilbelte. Dette er enkle råd som alle må følge. Ellers er det viktig å tørre å si ifra når den du sitter på med kjører for fort, selv om det ikke alltid er like enkelt. Men konsekvensene av å la vær kan bli fatale, påpeker Årøen.