150 000 har sett alternativ julehilsen

– Vi hadde regnet med at folk skulle se den og like det, men det er artig lell! forteller Vemund Hagen fra Vinstra.

I går publiserte han og Ivar Brandvol en litt annerledes julehilsen i videoform, der traktoren var et essensielt verktøy. For med den skrev de «God jul» i snøen, til og med prikken over j-en var ivaretatt – selvfølgelig med en rundball. Det hele ble dokumentert med drone. Hagen har filmet mye med drone tidligere, men har aldri gjort noe lignende.

Godt forbi målet

– Vi snakket om å gjøre noe slikt i sommer, men det var ikke spesielt mye planlegging. Vi tenkte å legge filmen ut i 4-5-tida på julaften, når jula liksom begynner, for å se om folk er på Facebook da. Vi hadde en teori om at mange er innom der, og det viste seg jo å stemme.

Også VG plukket opp filmen og bidro til ytterligere spredning julekvelden. Så langt har filmen 150 000 visninger, godt innenfor Hagens mål på 100 000.

– Jeg sa vel at om vi nådde 100 000 nå, må vi vel gå for en million neste år da? sier en lattermild fotograf.

Godkjent løkkeskrift

Stuntet krevde litt forarbeid og de to prøvekjørte bokstavene etter en skisse. Julehilsenen er skrevet med løkkeskrift, nor som falt i god jord på hjemmebane.

– Mora mi er norsklærer og ble fornøyd da hun så det!

Se hele videoen her: