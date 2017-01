14 ulver er merket i Hedmark

De tre dyrene som ble merket mandag, var en hunn, en hunnvalp og en hannvalp, ifølge den oppdaterte oversikten fra Miljødirektoratet. De to første ulvene ble bedøvet og merket sist fredag.

Alfahannene i både Osdal- og Slettås-revirene er blant de merkede. Det ene dyret som ble merket mandag, er alfatispa i Osdal-reviret. De to andre er en hann- og en hunnvalp. Ifølge Østlendingen gjenstår det nå fire-fem ulver å merke.

På oppdrag fra departementet

Det er Statens naturoppsyn som står for merkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

– Radiomerkingen gjør at man kan se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet. Så vil det være opp til forvaltningen å vurdere om dataene gir svar som videre kan brukes til tiltak, sa seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn til NTB før helgen.

– Vi vet at ulvene har en typisk atypisk atferd, det vil si at de oppholder seg nært bebyggelse enkelte ganger, men det blir opp til andre å vurdere om dette er en uønsket atferd, fortsatte han.

ULVETISPE: Det ene dyret som ble merket mandag er alfatispa i Osdal-reviret. Foto: SNO

Kvoten ble redusert

Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver.

Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling. Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark.Tirsdag skal klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) holde en redegjørelse i Stortinget om forvaltningen av ulv.

(©NTB)