14-åring døde etter selvmordsforsøk på institusjon

Den 14 år gamle jenta var innlagt på ungdomspsykiatrisk avdeling på Sanderud i Ottestad. Avdelingen behandler ungdommer i alderen 12 til 18 år med ulike psykiske lidelser.

Natt til onsdag 20. desember forsøkte jenta og ta livet sitt på institusjonen. Hardt skadd ble hun sendt til Ullevål universitetssykehus, der hun døde torsdag kveld.

Sykehuset Innlandet bekrefter at jenta døde etter et selvmordsforsøk.

I en e-post til NRK 22.12 skriver de:

– Vi kan bekrefte at en av våre pasienter ved BUP døgn på Sanderud ble sendt til Ullevål etter å ha påført seg selv alvorlig skade. Vedkommende døde av skadene i går kveld. Hendelsen er rutinemessig varslet til Helsetilsynet og politiet.

På grunn av taushetsplikten vil ikke Sykehuset Innlandet si noe om hva slags oppfølging jenta fikk da hun var innlagt på døgnavdelingen.

BUP døgn Sanderud Ekspandér faktaboks Jenta var innlagt på en døgnavdeling, BUP døgn Sanderud. Til forskjell fra en skjermet avdeling har ungdommene på døgnavdelingen mer frihet og færre begrensninger.

Ifølge Sykehuset Innlandet har ungdommene tilsyn døgnet rundt. Graden av tilsyn vurderes individuelt.

Sykehuset kan ikke ta fra ungdommene eiendeler, men kan iverksette tvangstiltak dersom de mener ungdommen er til fare for seg sjøl eller andre. Det er strenge regler for bruk av tvang, og alle tvangstiltak må journalføres og tidfestes.

Avdelingen er et akuttmottak med døgnbemanning og det er alltid en vakthavende lege på jobb. Ungdommen bor på avdelinga fra noen dager til uker, avhengig av behovet for behandling. Kilde: Sykehuset Innlandet

Helsetilsynet vurderer om behandlinga var forsvarlig

Statens helsetilsyn er kjent med hendelsen. De mottok varsel om en alvorlig hendelse den 21.12, og har opprettet en tilsynssak.

Avdelingsdirektør Brynhild Braut i Undersøkelsesenheten sier Helsetilsynet kommer til å snakke med de involverte på sykehuset, sykehusledelsen og de pårørende til jenta.

– Vi vil blant annet vurdere om pasienten har fått forsvarlig helsehjelp og om helsetjenestene som tilbys ved Sanderud BUP er forsvarlige, skriver Braut i en e-post til NRK.

Selvmord hos unge pasienter som går til behandling ved BUP-er sjeldne, ifølge Helsetilsynet.

Men selvmord i psykiatrien er ikke unikt. I 2015 og 2016 begikk 58 personer selvmord mens de var innlagt i døgnenhet i psykisk helsevern.

Politi: – Ikke straffbar handling

Politiet i Innlandet ble varslet om selvmordsforsøket samme kveld som hendelsen fant sted.

Krimsjef på Hamar politistasjon, Rune Strand, sier politiet reiste til stedet og snakket med ansatte på avdelingen jenta var innlagt på.

– Vår konklusjon er at dette er en sak for helsetilsynet, og at dødsfallet ikke er knyttet til en straffbar handling etter straffeloven, sier Strand.