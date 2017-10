13.000 kyllinger gikk tapt i brann

Politiet fikk melding om brannen ved 22-tiden onsdag kveld.

– Bekrefter at det brenner i et kyllingfjøs på Tolga. Det skal være i full fyr og det skal være fullt av dyr i fjøset. Brannvesenet er på stedet og politiet er på vei, sa operasjonsleder i politiet Innlandet, Per Solberg, til avisa Arbeidets Rett.

Gården ligger om lag to kilometer sør for Tolga sentrum. Etter kort tid ble det klart 13.000 kyllinger var i fjøset da brannen startet.

Klokken 23:30 meldte politiet at det ikke er mulig å redde ut noen av kyllingene fra fjøset.

Ingen mennesker kom til skade i brannen.

Fullstendig nedbrent

Rundt klokken 01 natt til torsdag kunne NRKs journalist på stedet fortelle at fjøset er fullstendig nedbrent. Det befinner det seg to fjøs på stedet, men det andre står tomt.

– Brannmannskapene har lagt ned stor innsats i å redde det andre fjøset. Det står bare fem meter fra fjøset som brant, forteller NRKs journalist på stedet Geir Olav Slåen.

Brannvesenet har fortsatt arbeidet med å etterslukke gjennom natten. Årsaken til brannen er så langt ikke kjent.

RUINER: Det lot seg ikke gjøre å redde ut noen av de 13.000 kyllingene. Fjøset ligger nå i ruiner. Foto: Geir Olav Slåen / NRK