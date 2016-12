Nødetatene fikk melding om brannen i Savalen Appartementshotell i Tynset i Hedmark rundt klokka 22.00 tirsdag kveld.

Det omtrent 100 meter lange bygget fra 1989 brukes nå som personalbolig for ansatte ved Savalen Fjellhotell og ligger like ved skøytebanen som en gang var blant verdens raskeste utendørsbaner.

11 personer ble evakuert, og ingen skal ha blitt skadd.

Driver fortsatt etterslokking

Tre av de fire seksjonene er totalskadd, den fjerde har brannmannskapene klart å berge.

– Det brant i veggen i den ene enden av bygget da vi kom, så spredde brannen seg fra tak til tak, til slutt hadde vi fullt fokus på siste delen. Det ser ut til at vi har berget den. Vi kunne ikke berget noe mer, sier Tynset brannvesens innsatsleder, Robert Fonnås,

BRANNVESENET: Det drives fortsatt etterlokking på stedet. Her innsatsleder Robert Fonnås. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Fonnås forteller til NRK at de fikk en gravemaskin til å rive de brennende delene av bygget hvor det var fare for at brannen kunne spre seg videre.

Onsdag morgen ulmer det fortsatt på branntomta, og det drives etterslokkingsarbeid.

Ifølge Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt er det for tidlig å si noe om hvor brannen startet eller brannårsaken. Politiets krimteknikere vil etter hvert begynne å jobbe på stedet.

Per Morten Hektoen, daglig leder i PTH AS, den største eieren av Savalen Appartementshotell, sier til Østlendingen at han er glad liv ikke gikk tapt i brannen. Han sier brannen trolig startet inne i en av leilighetene,

De evakuerte er nå innkvartert på spa-hotellet på Savalen.

ÅRSAK UKJENT: Politiet sier det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Foto: Geir Olav Slåen / NRK