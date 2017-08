Det var like ved Tynset ungdomsskole skytinga med softgun skal ha skjedd.

Ifølge operasjonsleder Atle B. Von Obstfelder søker nå politiet i området, og vil gjerne komme i kontakt med de som skjøt.

– De to guttene på 11 år er helt klart skremt, så vi ser alvorlig på det. Vi ønsker tips fra publikum eller at de to som har lekt med softgun i dette området tar kontakt, sier Von Obstfelder til NRK.