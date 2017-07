1000 pilegrimer til Nidaros i år

20 år etter at pilegrimsledene fra middelalderen ble gjenåpnet øker populariteten stadig, ifølge tall fra Pilegrimsenter Dale-Gudbrand.

– Antallet pilegrimer øker for hvert år. Flere av pilegrimene kommer fra utlandet for å få med seg norsk natur og kulturarv, sier daglig leder Per Gunnar Hagelien.

I fjor gikk rekordmange den 650 kilometer lang strekningen fra Oslo til Trondheim. På landsbasis har antall vandrere økt med 37 prosent siden 2015.

– Vi hadde 800 vandrere i fjor. Jeg regner med at vi vil passere 1000-tallet med den utviklingen vi ser nå, sier Hagelien.

– I dag har det vært fantastisk

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vandrer denne uken gjennom Gudbrandsdalen sammen med et stort følge. I går besøkte hun Granavollen i Oppland.

– Det har vært fantastisk. Synet var det nydelige kulturlandskapet har vært stort.

Hvorfor går du pilegrimsleden?

– I år er det 20 år siden vi etablerte de gamle stiene og ledene fra middelalderen. Det var den gangen det som satt Norge på kartet. Nå er tilstrømningen økende, sier Helleland.

PÅ TUR: Kulturministeren gikk tirsdag leden fra Falang bru til Granavollen i Oppland. Foto: Terje Gording Hong / NRK

– Nærhet til overnatting og mat

Hagelien tror årsaken til den økte populariteten er at leden har blitt mer kjent ute i Europa. 40 prosent av vandrerne er tyske. Det viser en oversikt over registrerte besøk av langvandrere på pilegrimssenteret i Gudbrandsdalen.

– Sånn har det vært i alle år, tyskerne har alltid vært i overvekt. Jeg tror det er fordi de liker å gå, sier Hagelien.

Han tror terskelen er lavere for å dra på pilegrimsferd enn å gå turer i den norske fjellheimen.

– Det er nok tryggheten av at du er i nærheten av sivilisasjonen. Det er nærhet til overnatting og mat. Og hvis du må bryte turen er det ikke langt til offentlig kommunikasjon, sier Hagelien.